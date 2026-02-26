Người đàn ông 35 tuổi tử vong vì nhồi máu cơ tim, bác sĩ cảnh báo: Đừng rơi vào 2 "cạm bẫy chết người" này

Tết lẽ ra là thời điểm sum họp, nghỉ ngơi. Nhưng với tim mạch, đây lại là giai đoạn áp lực tăng cao. Nhiệt độ thay đổi thất thường, ăn uống nhiều dầu mỡ, rượu bia, thức khuya, di chuyển liên tục… tất cả có thể trở thành “giọt nước tràn ly” với trái tim vốn đã có yếu tố nguy cơ.

Theo Báo Hồ Bắc, Trung Quốc, dịp Tết năm nay, một người đàn ông 35 tuổi trong chuyến du lịch liên tỉnh nhiều lần xuất hiện tức ngực, đau ngực. Anh cho rằng do mệt vì đi lại nên cố chịu. Đến ngày 23/2, khi tham quan danh lam, cơn đau trở nên dữ dội và kéo dài, anh mới đến bệnh viện. Lúc này đã được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Dù được can thiệp khẩn cấp, nhưng do trì hoãn quá lâu, vùng cơ tim hoại tử diện rộng và bệnh nhân không qua khỏi.

Bác sĩ cho biết trong kỳ nghỉ, số ca cấp cứu tim mạch và mạch máu não tăng rõ rệt. Nhiều người trẻ chủ quan trước các dấu hiệu sớm, đến khi nhập viện thì đã bỏ lỡ thời gian vàng. Nhìn lại, không khó để thấy anh đã bước vào hai “vùng nguy hiểm” điển hình.

Thứ nhất, nhầm tín hiệu nhồi máu cơ tim với mệt mỏi . Nhiều người vẫn nghĩ nhồi máu cơ tim phải là cơn đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, ngã quỵ. Thực tế, biểu hiện có thể rất đa dạng. Có người đau răng đi nhổ răng, có người đau thượng vị tưởng bệnh dạ dày, cuối cùng mới phát hiện là nhồi máu cơ tim.

Các triệu chứng không điển hình như nghẹn cổ họng, khó chịu vùng thượng vị, đau vai trái, mệt mỏi bất thường rất dễ bị bỏ qua. Chính sự chủ quan này khiến thời điểm cấp cứu bị trì hoãn.

Thứ hai, bỏ lỡ “120 phút vàng” trong cấp cứu nhồi máu cơ tim . Hai giờ đầu sau khởi phát là thời gian quan trọng nhất để tái thông mạch và cứu cơ tim. Can thiệp càng sớm, vùng cơ tim được bảo tồn càng nhiều, nguy cơ tử vong và biến chứng càng giảm. Mỗi phút chần chừ có thể đồng nghĩa với tổn thương không hồi phục.

Rất nhiều người trong thời gian đó lại chọn nằm nghỉ, uống thuốc giảm đau, chờ xem có đỡ không. Nhưng với nhồi máu cơ tim, chờ đợi có thể phải trả giá bằng tính mạng.

Không chỉ đau ngực: Những triệu chứng “giả dạng” dễ gây tử vong

Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng đau ngực rõ ràng. Một số biểu hiện sau đặc biệt dễ bị nhầm lẫn.

- Nhóm triệu chứng tiêu hóa gồm buồn nôn, nôn không rõ nguyên nhân, đau vùng thượng vị giống đau dạ dày, ợ nóng, đầy bụng. Uống thuốc dạ dày không đỡ, đau tăng khi gắng sức, giảm khi nghỉ ngơi cần đặc biệt cảnh giác.

- Nhóm triệu chứng vùng họng hàm gồm cảm giác cổ họng bị bó chặt, nóng rát như nuốt phải nước sôi, đau răng một bên hoặc đau hàm dưới không do bệnh răng miệng, cơn đau tăng khi vận động hoặc xúc động mạnh.

- Nhóm đau vai lưng tay gồm đau âm ỉ vai trái, cánh tay trái, đau sâu trong cơ chứ không phải đau khớp, đau vùng bả vai sau lưng, tê hoặc châm chích ở ngón út và ngón áp út.

- Nhóm thần kinh gồm mệt mỏi đột ngột, ngủ nhiều nhưng không hồi phục, chóng mặt, nhìn mờ, thậm chí ngất do rối loạn nhịp tim làm giảm tưới máu não.

Ngoài ra còn có thể xuất hiện vã mồ hôi lạnh, hồi hộp, lo âu dữ dội không rõ lý do, cảm giác sợ hãi như sắp xảy ra điều tồi tệ, hoặc khó thở, ho khan, nặng ngực khi nằm, dễ nhầm với hen phế quản hoặc suy tim.

Nhồi máu cơ tim không “đột ngột” mà là hệ quả tích lũy

Các chuyên gia nhấn mạnh, nhồi máu cơ tim thường là kết quả của quá trình xơ vữa động mạch kéo dài, chứ không phải tai nạn ngẫu nhiên. Tuổi trẻ không phải “tấm vé miễn tử”.

Phòng ngừa cần bắt đầu từ những thói quen nền tảng.

- Duy trì giấc ngủ 7 đến 8 giờ mỗi ngày, hạn chế thức khuya kéo dài để tim mạch có thời gian hồi phục.

- Ăn uống cân đối, giảm muối, đường, chất béo bão hòa. Tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và đạm chất lượng như cá, đậu, trứng. Hạn chế rượu bia và đồ chiên rán.

- Vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần với cường độ vừa phải như đi bộ nhanh, chạy chậm, bơi lội hoặc đạp xe giúp cải thiện chuyển hóa và tăng dự trữ chức năng tim.

- Bỏ thuốc lá hoàn toàn, hạn chế rượu bia. Nam giới không nên vượt quá 25 gram cồn mỗi ngày, nữ giới không quá 15 gram.

- Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm để kiểm tra huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Nếu xuất hiện tức ngực, hồi hộp, mệt bất thường không rõ nguyên nhân, cần đi khám sớm thay vì tự trấn an.

Nguồn và ảnh: QQ