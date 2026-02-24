Sau hóa vàng, người đàn ông tê tay tưởng say rượu nên uống chanh mật ong: Sáng hôm sau bác sĩ báo ĐỘT QUỴ

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh ( Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) chia sẻ, anh mới tiếp nhận một trường hợp đột quỵ ngay dịp đầu xuân năm mới.

Bệnh nhân nam, 54 tuổi. Sau khi tham gia cuộc nhậu trong bữa "hoá vàng" cùng gia đình, người này xuất hiện tình trạng tê tay phải.

Nghĩ đây chỉ là biểu hiện say rượu quen thuộc nên bệnh nhân không đi khám mà chọn cách nằm nghỉ tại nhà. Anh uống nước chanh mật ong với mục đích giải rượu.

Tuy nhiên, các biểu hiện không hề giảm. Từ cảm giác tê tay, bệnh nhân dần xuất hiện tình trạng tê toàn bộ nửa người bên phải, nói khó và méo miệng. Dù vậy, người bệnh vẫn tiếp tục xử lý theo kinh nghiệm dân gian là cạo gió.

BS Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC

Đến sáng hôm sau, khi cơ thể mệt nhiều hơn, bệnh nhân mới vào viện kiểm tra. Kết quả chụp cho thấy người đàn ông bị đột quỵ do nhồi máu mạch não bán cầu trái.

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng méo miệng, nói khó và tê nửa người bên phải. Vì chậm trễ đi khám nên người bệnh sẽ phải đón rằm tháng Giêng năm nay trong bệnh viện", BS Mạnh cho hay.

Uống chanh mật ong hay cạo gió không có tác dụng với đột quỵ

BS Mạnh cho biết, bệnh nhân uống nước chanh mật ong đơn giản vì nghĩ mình say rượu và muốn giải rượu. Tuy nhiên, biện pháp này không có tác dụng đối với đột quỵ. Tương tự, việc cạo gió cũng không giúp xử lý tình trạng này.

Sự nhầm lẫn giữa đột quỵ với các tình trạng như mệt, cảm hay say rượu không phải hiếm gặp, đặc biệt ở những người lớn tuổi hoặc có bệnh nền. Điều quan trọng là người bệnh cần nhận biết kịp thời, nhanh chóng đi khám.

Nhận diện đột quỵ bằng dấu hiệu FAST

BS Mạnh khuyên mọi người nên ghi nhớ dấu hiệu FAST để nhận diện đột quỵ sớm.

F: Face (Khuôn mặt)

Một bên khuôn mặt bị chảy xệ hoặc mắt sụp xuống. Khi cười, miệng có thể méo sang một bên, gương mặt mất cân đối.

A: Arms (Cánh tay)

Người bệnh không thể nâng một hoặc cả hai tay lên cao qua đầu, hoặc có nâng được nhưng tay nhanh chóng rơi xuống.

S: Speech (Lời nói)

Nói lắp, nói khó hiểu, phát âm không rõ, không nói trọn câu. Một số người gặp khó khăn khi tìm từ để diễn đạt suy nghĩ hoặc nói không mạch lạc.

Ảnh minh họa: Internet

T: Time (Thời gian)

Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến bệnh viện ngay lập tức. Thời gian là yếu tố rất quan trọng trong điều trị đột quỵ. Càng được can thiệp sớm, khả năng hồi phục càng cao và giảm nguy cơ tổn thương não.

Tuyệt đối không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Từ trường hợp trên, BS Đoàn Dư Mạnh cho biết, đây không phải lần đầu có người nhầm đột quỵ với mệt, cảm hoặc say rượu.

Theo bác sĩ, những người lớn tuổi hoặc có bệnh nền như béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường… càng cần chú ý khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường. Việc tự xử lý tại nhà có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng điều trị.

"Mỗi người nên trang bị kiến thức cơ bản về đột quỵ và đi khám càng sớm càng tốt khi có triệu chứng nghi ngờ. Chậm trễ chỉ vài giờ cũng có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn", chuyên gia cảnh báo.