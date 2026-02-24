Hơn một tháng nay, cô Trương, một nữ kế toán ngoài 20 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) "mất ăn mất ngủ" vì một chuyện chẳng dám kể với ai: ngứa vùng kín.

Cô cho biết, vùng kín của mình ngứa rát dữ dội dù vệ sinh kỹ và thay đồ lót hàng ngày. Lúc đầu, cô xấu hổ nên chỉ cố gắng chịu đựng, tự mua vài loại dung dịch vệ sinh về rửa. Thế nhưng, mức độ ngứa vùng kín ngày càng tăng, thậm chí khiến cô không thể ngồi yên ở văn phòng, phải đứng lên ngồi xuống liên tục để giảm cảm giác ngứa. Có lúc việc đang bận "bù đầu" cũng phải chạy vào nhà vệ sinh để gãi.

Ảnh minh hoạ

Cô Trương chưa từng khám phụ khoa nên rất ngại tới bệnh viện, lại tiếp tục ra các hiệu thuốc lớn, mua thuốc theo tư vấn. Từ thuốc điều trị nấm tới loại thuốc đặt do viêm nhiễm cô đều dùng qua, nhưng không hiệu quả. Cảm giác ngứa vùng kín vẫn tiếp tục tăng, nhất là vào ban đêm, khiến cô liên tục khó ngủ, tỉnh giấc vì khó chịu giữa đêm.

Ăn không ngon, ngủ không yên, tâm trạng thấp thỏm, công việc không hoàn thành tốt gây ra áp lực. Tất cả những điều này khiến cô Trương gầy rộc đi, trông rất mệt mỏi. Cô tìm kiếm thông tin trên mạng thì ra toàn triệu chứng ung thư. Bắt đầu hoảng sợ, cô mới quyết định đi khám sau hơn 1 tháng chịu đựng cơn ngứa.

Bác sĩ Chiu Hsiao-chen (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, chưa kịp khám gì cô Trương đã oà khóc vì cho rằng mình mắc ung thư. Còn yêu cầu bác sĩ hãy nói thật mình còn sống được bao lâu, liên tục than thở mình chưa kết hôn cũng vì bận việc mà chưa yêu đương ai tử tế.

Thế nhưng, kết quả chẩn đoán lại hoàn toàn khác biệt. Bác sĩ Chiu khẳng định đó không phải dấu hiệu ung thư và khuyên cô nên đi khám thêm nội tiết. Cuối cùng, cô Trương được kết luận là viêm nhiễm vùng kín do tiểu đường.

Khi bác sĩ hỏi thêm về thói quen ăn uống, cô Trương thừa nhận mình là "tín đồ" của đồ ngọt. Thích bánh ngọt, ngày nào cũng uống trà sữa, từng được cảnh báo đường huyết cao hơn mức bình thường khi khám sức khoẻ tại công ty nhưng không quá để tâm.

Ảnh minh hoạ

"Xét nghiệm máu cho kết quả hemoglobin glycated (HbA1c) lên tới 9,9%. Trong khi mức từ 6,5% trở lên đã được chẩn đoán là tiểu đường. Bệnh nhân mắc tiểu đường chưa được kiểm soát và chính điều này khiến tình trạng nhiễm nấm âm đạo tái đi tái lại" - bác sĩ Chiu chia sẻ.

Vì sao bệnh tiểu đường lại gây ngứa vùng kín?

Theo bác sĩ Chiu Hsiao-chen, có 2 cơ chế chính dẫn tới tình trạng ngứa vùng kín bất thường khi mắc bệnh tiểu đường:

- Thứ nhất, đường huyết cao làm tăng lượng đường trong nước tiểu và dịch tiết âm đạo. Candida là loại nấm thường gây viêm nhiễm phụ khoa lại đặc biệt “ưa” môi trường nhiều đường. Khi điều kiện thuận lợi, chúng phát triển mạnh và gây ngứa dữ dội.

- Thứ hai, đường huyết cao làm suy giảm chức năng bạch cầu. Hệ miễn dịch yếu đi khiến cơ thể khó kiểm soát nhiễm trùng, vì vậy bệnh dễ tái phát dù đã điều trị.

"Nhiều triệu chứng tưởng là vấn đề cục bộ thực chất lại là tín hiệu từ toàn bộ cơ thể" - bác sĩ Chiu nhấn mạnh. Thông qua trường hợp của nữ kế toán trẻ này, bác sĩ Chiu cũng nhắc nhở người trẻ về lối sống và cẩn trọng hơn trước những dấu hiệu tiểu đường. Căn bệnh này đang trẻ hoá nhanh.

Những dấu hiệu sớm của tiểu đường dễ bị bỏ qua

Tiểu đường ở người trẻ không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ. Ngoài nhiễm nấm tái phát, còn có thể xuất hiện:

- Khát nước nhiều, uống liên tục nhưng vẫn khô miệng

- Đi tiểu nhiều lần, đặc biệt về đêm

- Mệt mỏi kéo dài, dễ buồn ngủ sau ăn

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

- Vết thương lâu lành

- Da sạm vùng cổ, nách hoặc bẹn

Vì các biểu hiện diễn ra âm thầm, nhiều người trẻ chỉ phát hiện bệnh khi đã có biến chứng.

Ảnh minh hoạ

Sau khi được chẩn đoán, cô Trương phải điều chỉnh chế độ ăn, kiểm soát đường huyết và điều trị song song tình trạng nhiễm nấm. Khi đường huyết ổn định, cơn ngứa mới thực sự chấm dứt.

Câu chuyện của nữ kế toán trẻ là lời nhắc rằng không phải mọi triệu chứng phụ khoa đều bắt nguồn từ "vấn đề tại chỗ". Quan trọng nhất là không được chủ quan, đừng vì xấu hổ hay bất kỳ lý do gì mà chậm chễ khám những bất thường liên quan tới phụ khoa.

Nguồn và ảnh: EBC, Aboluowang