Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món "cực độc" ít ai ngờ

Ăn uống sai cách có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe, và trường hợp bé trai 4 tuổi ở Trung Quốc là một lời cảnh báo đau lòng.

Câu chuyện về cậu bé tử vong sau thời gian thường xuyên ăn khoai tây mọc mầm được chia sẻ lại trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Sohu, mẹ của bé Lele (ở Hàng Châu, Trung Quốc) luôn cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho con vì hiểu tầm quan trọng của việc ăn sáng đầy đủ. Thấy con ăn ngon miệng, chị mới yên tâm đưa bé đến lớp.

Do Lele rất thích ăn khoai tây, người mẹ thường xuyên chế biến món này cho con. Sáng hôm xảy ra sự việc, chị dậy sớm làm món khoai tây bào sợi, bé ăn cùng sữa rồi được đưa đến nhà trẻ như thường lệ.

Tuy nhiên, không lâu sau, giáo viên gọi điện báo bé có biểu hiện bất thường và đã được đưa đi cấp cứu. Khi người mẹ vội vàng tới bệnh viện, bác sĩ thông báo bé không qua khỏi.

Tại viện sau khi khai thác tiền sử bệnh và làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết nguyên nhân khiến cậu bé Lele tử vong là do ngộ độc khoai tây.

Việc ăn khoai tây để quá lâu tới mọc mầm là nguyên nhân khiến Lele bị ngộ độc.

Khoai tây vốn là thực phẩm có nhiều giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khoai tây mọc mầm sẽ tạo ra một lượng lớn solanin xung quanh mầm, đây là chất độc thần kinh. Người bị ngộ độc sẽ bị ức chế trung khu hô hấp, nhẹ thì chóng mặt, nôn, tiêu chảy, nặng thì hôn mê, thậm chí tử vong do trung tâm hô hấp bị tê liệt.

Từ trường hợp của bé trai 4 tuổi nói trên, bác sĩ cảnh báo mọi người không nên ăn khoai tây đã mọc mầm. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý vì trẻ còn nhỏ, sức đề kháng kém, nếu bị ngộ độc thì hậu quả khôn lường.

Ăn khoai tây mọc mầm và những hệ quả khôn lường đối với sức khỏe

Một số người cho rằng ăn khoai tây mọc mầm an toàn, trong khi một số người khác lại cho rằng mầm khoai tây có thể làm chết người. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo khoai tây ra mầm đã trải qua các phản ứng hóa học và không còn an toàn để ăn.

Ngộ độc khoai tây có thể xảy ra nếu bạn ăn vỏ xanh trên củ hoặc các mầm khoai. Nếu ăn với lượng ít, solanine và alpha-chaconine trong khoai tây gây ra những vấn đề nhẹ ở đường tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Ngộ độc nặng hơn, các triệu chứng sẽ trầm trọng và đau đớn hơn.

Ngoài ra, bạn có thể gặp vấn đề nghiêm trọng về thần kinh cùng với các trục trặc về tiêu hóa như mê sảng, tiêu chảy, giãn đồng tử, sốt theo cơn, ảo giác, đau đầu, sốc, hạ thân nhiệt, tê liệt, chậm chạp, thở chậm lại, đau bụng, nhìn kém, nôn...

Thời gian phục hồi sau ngộ độc khoai tây phụ thuộc vào số lượng alkaloid cũng như mức độ điều trị và trợ giúp y tế. Các triệu chứng ngộ độc khoai tây có thể kéo dài 1-3 ngày. Có người phải nằm viện, thậm chí tử vong do ngộ độc khoai tây cũng đã được ghi nhận, mặc dù rất hiếm.

Cách phòng tránh ngộ độc khoai tây

- Ngộ độc khoai tây có thể tránh được một cách dễ dàng bằng lưu trữ đúng cách, ăn sớm ngay sau khi đã mua.

- Không nên ăn khoai tây đã mềm nhũn, cũ và mọc mầm.

- Nên chọn khoai còn rắn, chắc tay, không có mầm khi mua tại chợ, siêu thị.

- Cách nấu khoai tây cũng quyết định đến nồng độ của solanine và chaconine-alpha. Cách tốt nhất để làm giảm các chất độc này là chiên ở nhiệt độ cao (170 độ C).

