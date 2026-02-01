"Nữ thần cổ trang thế hệ mới" mê mẩn 1 thức uống dân dã mà cực healthy của người Việt, uống đến đâu cơ thể giảm sưng đến đó lại còn thải độc gan

Trong dàn mỹ nhân trẻ của màn ảnh Hoa ngữ, Bao Thượng Ân đang nổi lên như một gương mặt rất riêng. Cô được nhiều khán giả gọi bằng cái tên mỹ miều "nữ thần cổ trang thế hệ mới" nhờ gương mặt thanh tú, làn da trắng trong và khí chất nhẹ nhàng như bước ra từ tranh vẽ. Những bức ảnh hậu trường hay tạo hình cổ trang của cô thường khiến mạng xã hội xôn xao vì vẻ đẹp mong manh, trong trẻo hiếm thấy ở lớp diễn viên trẻ hiện nay.

Điều thú vị là phía sau làn da sáng mịn và thần thái tươi tắn ấy lại không đến từ những bí quyết quá cầu kỳ. Trong nhiều chia sẻ hậu trường, nữ diễn viên cho biết cô duy trì một thói quen rất giản dị: uống trà râu ngô, loại nước quen thuộc với người Việt, thậm chí nhiều người từng xem là phần "phụ" của bắp rồi bỏ đi.

Râu ngô nhiều người bỏ đi lại được lòng "nữ thần cổ trang thế hệ mới"

Thay vì dựa vào cà phê để giữ tỉnh táo khi làm việc cường độ cao, Bao Thượng Ân chọn cho mình một cách nhẹ nhàng hơn: Uống trà râu ngô. Theo chia sẻ, loại nước này giúp cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, bớt sưng và dễ chịu hơn sau những ngày quay phim dài.

Thực tế, râu ngô từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian ở nhiều nước châu Á. Trong râu ngô có chứa các flavonoid, vitamin K, kali và một số hợp chất chống oxy hóa. Những thành phần này được cho là có khả năng hỗ trợ lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể đào thải bớt lượng nước dư thừa và các chất cặn bã.

Theo nghiên cứu của y học hiện đại, các chất chống oxy hóa trong thực vật có thể góp phần giảm stress oxy hóa, một trong những yếu tố liên quan đến lão hóa và nhiều vấn đề sức khỏe. Với cơ chế này, những loại nước thảo mộc nhẹ như trà râu ngô thường giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn, đặc biệt trong những ngày làm việc căng thẳng hoặc thiếu ngủ.

Một lợi ích khác khiến nhiều người thích trà râu ngô là khả năng hỗ trợ giảm cảm giác sưng phù. Khi cơ thể giữ nước nhiều do ăn mặn, ngủ muộn hoặc làm việc liên tục, gương mặt dễ bị bọng, da trông mệt mỏi. Thức uống có tác dụng lợi tiểu nhẹ có thể giúp cân bằng lượng nước trong cơ thể, từ đó cải thiện cảm giác nặng nề.

Với người làm nghề diễn xuất như Bao Thượng Ân, việc giữ gương mặt tươi tắn trước ống kính là điều quan trọng. Vì vậy, thay vì dùng các chất kích thích mạnh, cô chọn một loại nước truyền thống, giúp cơ thể tỉnh táo theo cách tự nhiên hơn.

Vì sao râu ngô lại tốt cho sức khỏe?

Ở Việt Nam, râu ngô gần như là nguyên liệu "nhà nào cũng từng thấy". Khi bóc bắp, phần râu thường bị bỏ đi hoặc dùng đun nước uống giải nhiệt vào mùa hè. Tuy nhiên, trong Đông y và cả các nghiên cứu hiện đại, râu ngô lại được đánh giá khá cao.

Trước hết, râu ngô chứa nhiều polyphenol, nhóm hợp chất chống oxy hóa phổ biến trong thực vật. Những chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung thực phẩm giàu polyphenol để hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Thứ hai, râu ngô có tính mát, giúp cơ thể dễ chịu trong thời tiết nóng hoặc khi ăn nhiều đồ dầu mỡ. Ở nhiều gia đình Việt, nước râu ngô từng được xem như "trà giải nhiệt quốc dân" vào mùa hè.

Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy râu ngô có thể hỗ trợ:

Lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể đào thải nước dư

Hỗ trợ chức năng gan nhờ các chất chống oxy hóa

Giúp giảm cảm giác nóng trong người

Hỗ trợ tuần hoàn và cảm giác nhẹ nhõm cho cơ thể

Chính vì vậy, dù rất rẻ tiền, thậm chí đôi khi bị bỏ đi, râu ngô lại có giá trị dinh dưỡng đáng kể. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc sử dụng các loại nước thảo mộc tự nhiên như râu ngô, atiso hay lá vối có thể giúp giảm phụ thuộc vào nước ngọt, cà phê hoặc đồ uống nhiều đường.

Đó cũng là lý do thói quen của Bao Thượng Ân khiến nhiều người chú ý: bí quyết đôi khi không nằm ở sản phẩm đắt tiền mà ở những thứ quen thuộc quanh chúng ta.

Uống trà râu ngô thế nào để không phản tác dụng?

Dù là thức uống tự nhiên, trà râu ngô vẫn cần dùng đúng cách.

Thứ nhất, không nên uống quá nhiều mỗi ngày. Vì có tác dụng lợi tiểu, uống liên tục với lượng lớn có thể khiến cơ thể mất cân bằng điện giải, đặc biệt ở người huyết áp thấp hoặc thể trạng yếu.

Thứ hai, nên sử dụng râu ngô sạch, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Nếu dùng râu ngô tươi, cần rửa kỹ và đun sôi đúng cách. Với râu ngô phơi khô, nên bảo quản nơi khô ráo để tránh nấm mốc.

Thứ ba, phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc lợi tiểu hoặc có bệnh lý thận nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Ngoài ra, trà râu ngô chỉ nên xem là thức uống hỗ trợ sức khỏe chứ không phải "thần dược" chữa bệnh. Một lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng vẫn là nền tảng quan trọng nhất để giữ làn da đẹp và cơ thể khỏe mạnh.

Có lẽ vì hiểu điều đó nên Bao Thượng Ân chọn cách chăm sóc bản thân khá giản dị: Ngủ nghỉ hợp lý, uống nước thảo mộc nhẹ nhàng và giữ tinh thần thoải mái. Đôi khi, bí quyết của một "nữ thần cổ trang" lại bắt đầu từ chính những điều mộc mạc như ly trà râu ngô quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình.

(Ảnh: Internet)