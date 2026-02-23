Nam thanh niên 28 tuổi nguy kịch sau giấc ngủ "bất thường" giữa ban ngày

Ngày 23/2, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh Tp.HCM chia sẻ với Vietnamnet ông vừa cấp cứu nam bệnh nhân 28 tuổi được ghi nhận đột quỵ não.

Khai thác tiền sử bệnh, nam thanh niên cho biết sau một đêm thức, 6h sáng bện nhân đi ngủ và đến khoảng 14h cùng ngày thức dậy thì phát hiện liệt nửa người phải, méo miệng, nói khó. Đây là những dấu hiệu điển hình của đột quỵ não. Gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhà.

Ảnh minh họa.

Tại viện, sau khi thăm khám, kết quả chụp CT sọ não ban đầu rất khó phát hiện tổn thương nhu mô não. Tuy nhiên, chụp CTA cho thấy tình trạng tắc nhánh M2 của động mạch não giữa. Bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa đột quỵ tại Cần Thơ để tiếp tục xử trí.

Theo các chuyên gia, do đã quá “giờ vàng” (6 giờ đầu sau khởi phát đột quỵ), các bác sĩ chỉ định thực hiện RAPID – phần mềm trí tuệ nhân tạo giúp phân tích và so sánh vùng lõi nhồi máu với vùng não thiếu máu còn khả năng cứu. Kết quả cho thấy vùng lõi nhồi máu tương đương vùng thiếu máu, đồng nghĩa phần lớn mô não đã tổn thương không hồi phục. Trong trường hợp này, can thiệp tái thông mạch máu sẽ không mang lại lợi ích rõ rệt cho bệnh nhân.

Từ trường hợp trên, Tiến sĩ Cường cảnh báo đột quỵ không còn là bệnh lý của riêng người cao tuổi. Người trẻ, thậm chí dưới 30 tuổi, vẫn có thể mắc bệnh nếu tồn tại các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, béo phì, stress kéo dài hoặc các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.

Việc chủ quan vì nghĩ mình “còn trẻ, còn khỏe” có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu não.

Tiến sĩ Cường cho biết, thực tế cho thấy việc tầm soát và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ đột quỵ cũng như nguy cơ tử vong và tàn phế.

Đặc biệt, những người thường xuyên sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, ít vận động dù có điều kiện kinh tế, ăn uống dư thừa hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu kéo dài, chóng mặt, tê yếu thoáng qua, lo lắng kéo dài… nên chủ động kiểm tra sức khỏe sớm.

Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ nhưng không phải không thể phòng tránh. Nhận biết sớm dấu hiệu, đến viện ngay khi có triệu chứng và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ chính là “chìa khóa vàng” để bảo vệ não bộ.

Trước đó, một trường hợp khác là bệnh nhân T.T.Q. (sinh năm 1997). Người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý thần kinh. Buổi sáng khi thức dậy, bệnh nhân bất ngờ phát hiện miệng méo, mắt không nhắm kín, khuôn mặt mất cân đối rõ rệt. Lo lắng trước tình trạng bất thường, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số VII ngoại biên.

Tương tự, tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec, các bác sĩ liên tục tiếp nhận những ca bệnh có biểu hiện liệt mặt. Điển hình là trường hợp anh T.V.S. (45 tuổi) đến khám vì cảm giác tê bì nửa mặt trái, ăn nhai khó khăn, thức ăn thường đọng lại trong miệng. Kết quả chụp MRI sọ não không phát hiện tổn thương nội sọ cấp tính, bệnh nhân được chẩn đoán liệt dây thần kinh số VII ngoại biên trái vô căn.

ThS. BS Phan Huy Quyết - Trưởng khoa Y Dược cổ truyền (Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) chia sẻ với VOV, điểm chung của các ca bệnh là khởi phát đột ngột với những biểu hiện điển hình như méo miệng, liệt nửa mặt, mắt nhắm không kín, ăn uống khó khăn, nói ngọng. Bệnh hay gặp khi thời tiết lạnh, người bệnh ngủ trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc không giữ ấm vùng đầu - cổ. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có thể gặp các di chứng như co cứng cơ mặt, méo mặt kéo dài, vận động cơ mặt không hồi phục hoàn toàn.

Bệnh viện Châm cứu Trung ương cũng ghi nhận số bệnh nhân nhập viện vì liệt mặt tăng đột biến. Theo thông tin từ bệnh viện, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến khám và điều trị liên quan đến tình trạng liệt dây thần kinh số 7. Đáng chú ý, số ca nhập viện hiện nay đã tăng gấp đôi so với tháng trước, thời điểm nền nhiệt chưa giảm sâu như hiện nay, có những ca còn trẻ tuổi.

Trước thực trạng số ca liệt dây thần kinh số 7 gia tăng mạnh trong mùa lạnh, các bác sĩ khuyến cáo người dân:

- Cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, mặt và cổ khi ra ngoài trời lạnh, vào sáng sớm hoặc đêm khuya.

- Người dân cũng cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, không tắm nước lạnh quá khuya, không để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt khi ngủ.

- Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như méo miệng, liệt mặt, mắt nhắm không kín, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng". Việc chủ quan, chần chừ hoặc tự ý điều trị tại nhà có thể khiến bệnh kéo dài, để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày.