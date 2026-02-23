Huyết áp cao và mỡ máu cao đều “rất sợ” loại gia vị này: Biết ăn thì tim mạch khỏe bất ngờ

Một loại gia vị thơm ngon có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, báo Anh Mirror đưa tin. Nghiên cứu cho thấy hạt ngò (coriander seed) có thể hỗ trợ giảm mỡ máu và huyết áp. Điều này cũng có thể làm giảm khả năng gặp phải các vấn đề liên quan như bệnh tim, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Hạt ngò và tác dụng giảm mỡ máu - huyết áp cao

Hạt ngò là nguyên liệu chủ chốt trong nhiều món ăn như cà ri và các món hầm.

Một nghiên cứu được đăng trên Journal of Environmental Biology vào năm 2008 đã cho chuột thí nghiệm sử dụng hạt ngò. Kết quả cho thấy những con chuột tiêu thụ hạt này có mức cholesterol “xấu”, gọi là lipoprotein mật độ thấp (LDL), giảm xuống, đồng thời mức cholesterol “tốt” – lipoprotein mật độ cao (HDL) – tăng lên.

Nghiên cứu ghi nhận: “Mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) và lipoprotein mật độ rất thấp (VLDL) giảm xuống, trong khi mức cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL) tăng lên ở nhóm thử nghiệm so với nhóm đối chứng.”

Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố trên Journal of Ethnopharmacology vào năm 2009 phát hiện rằng hạt ngò và quả có thể giúp giảm huyết áp cao một cách hiệu quả.

Nghiên cứu cho biết: “Những kết quả này cho thấy quả ngò thể hiện tác dụng kích thích và ức chế đường ruột, cũng như tác dụng hạ huyết áp, có thể thông qua cơ chế cholinergic, đối kháng Ca(2+) hoặc sự kết hợp của các cơ chế này tương ứng.”

“Hoạt tính lợi tiểu càng làm tăng giá trị sử dụng của nó trong điều trị tăng huyết áp.”

Để xác định liệu mức cholesterol của bạn có tăng cao hay không, bác sĩ gia đình sẽ cần thực hiện xét nghiệm máu.

Nếu bạn lo ngại về huyết áp của mình, bạn nên theo dõi bằng bộ đo tại nhà hoặc yêu cầu dược sĩ hay bác sĩ kiểm tra cho bạn.

Hạt ngò có thể được sử dụng nguyên hạt trong nấu ăn hoặc mua dưới dạng bột xay. Cây ngò (rau mùi) cũng được sử dụng phổ biến như một loại thảo mộc.

Công dụng khác của hạt ngò

Ngoài tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol và huyết áp, hạt ngò còn mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe. Trước hết, loại gia vị này có đặc tính hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Hạt ngò có thể giúp kích thích tiết enzyme tiêu hóa, giảm đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu sau bữa ăn nhiều dầu mỡ. Nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, chúng còn hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó cải thiện chức năng tiêu hóa tổng thể.

Bên cạnh đó, hạt ngò chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Điều này có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Một số nghiên cứu cũng cho thấy hạt ngò có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết bằng cách cải thiện hoạt động của insulin, nhờ đó có lợi cho người có nguy cơ hoặc đang mắc tiền tiểu đường.

Ngoài ra, đặc tính chống viêm của hạt ngò có thể giúp làm dịu các triệu chứng viêm nhẹ trong cơ thể. Khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn uống hằng ngày, hạt ngò không chỉ làm tăng hương vị món ăn mà còn góp phần nâng cao sức khỏe toàn diện.