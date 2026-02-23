Bé trai 9 tuổi nguy kịch do kíp nổ tự chế

Theo gia đình, trẻ nhặt được vật giống "bóng đèn nhấp nháy", sau đó tự đấu nối với pin khiến thiết bị phát nổ.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhi bị đa chấn thương: tràn máu, tràn khí màng phổi trái; thủng dạ dày; tổn thương gan; chấn thương nặng hai mắt kèm dị vật nội nhãn; nhiều vết thương phần mềm do nhiệt và mảnh vỡ. Tình trạng đe dọa trực tiếp tính mạng.

Bệnh viện Nhi Trung ương lập tức hội chẩn liên chuyên khoa, huy động các đơn vị cấp cứu, ngoại lồng ngực, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức và nhãn khoa. Trẻ được dẫn lưu màng phổi, phẫu thuật khâu thủng dạ dày và xử trí tổn thương mắt khẩn cấp.

Theo TS.BS Đặng Ánh Dương, sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tự thở, tình trạng ổn định, bắt đầu ăn trở lại. Thị lực có cải thiện bước đầu nhưng vẫn cần theo dõi lâu dài.

Các bác sĩ cho biết, dịp Tết là thời điểm gia tăng tai nạn sinh hoạt ở trẻ do thiếu giám sát. Chỉ một vật nhỏ tưởng chừng vô hại cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc với vật lạ, thiết bị điện, vật liệu có nguy cơ phát nổ; tăng cường giám sát trong sinh hoạt hằng ngày để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.