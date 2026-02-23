7 nguyên tắc vàng giúp bạn sống khoẻ và trường thọ

Đảm bảo ngủ đủ

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Stanford Medicine cho biết, tiến sĩ - bác sĩ Clete Kushida (chuyên gia tại trường Y Stanford - Stanford Medicine - Mỹ) khẳng định cần ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày với chất lượng tốt.

Thiếu hoặc thừa ngủ ở tuổi trung niên đều làm suy giảm nhận thức nhanh hơn, tăng nguy cơ tim mạch, béo phì và tiểu đường. Các chứng ngưng thở khi ngủ hay mất ngủ ở độ tuổi này đều có thể điều trị được.

Theo dõi sức khỏe trước khi phát bệnh

Nhiều bệnh mạn tính bắt đầu âm thầm ở giai đoạn này. Giáo sư King nhấn mạnh tầm quan trọng của tầm soát dự phòng: Kiểm tra huyết áp, mỡ máu, tiểu đường; nội soi đại tràng từ 45 tuổi; nhũ ảnh từ 40 tuổi ở phụ nữ và tầm soát tuyến tiền liệt ở nam giới.

Tránh xa thuốc lá hoàn toàn để sống khỏe

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang TOI cho biết, thuốc lá liên quan đến rất nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm ung thư phổi, bệnh tim và lão hóa sớm. Những người tránh hút thuốc sẽ sống khỏe hơn, sống lâu hơn và có nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer và đau tim thấp hơn đáng kể. Nói một cách đơn giản, tránh xa thuốc lá là một trong những quyết định tốt nhất để sống khỏe và trường thọ.

Nói không với rượu

Nghiên cứu mới cho thấy ngay cả một lượng nhỏ rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ sức khỏe. Không có mức độ rượu nào thực sự là "an toàn", ngay cả việc uống rượu vừa phải cũng làm tăng nguy cơ ung thư, bệnh gan và các vấn đề về tim mạch.

Trong khi nhiều người tin rằng một ly rượu vang là vô hại, nhưng tốt nhất bạn nên cắt bỏ hoàn toàn rượu để có sức khỏe và tuổi thọ tốt hơn.

Duy trì chế độ ăn Địa Trung Hải và thường xuyên vận động, tập thể dục sẽ giúp bạn có một cuộc sống lành mạnh hơn

Tập thể dục mỗi ngày giúp sống khỏe

Lối sống ít vận động là một trong những yếu tố nguy cơ tử vong sớm lớn nhất. Hoạt động thể chất thường xuyên giúp duy trì sức khỏe tim mạch, tăng cường cơ bắp và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Tuổi trung niên và cao tuổi (40-70 tuổi) là thời điểm quan trọng nhất để duy trì hoạt động. Những người tập thể dục hàng ngày, bất kể cân nặng hay tình trạng sức khỏe của họ, có xu hướng sống lâu hơn những người không hoạt động. Đi bộ, bơi lội và rèn luyện sức mạnh đều là những cách tuyệt vời để giữ dáng và kéo dài tuổi thọ.

Quản lý căng thẳng và kết nối xã hội

Các chuyên gia cho biết căng thẳng mạn tính gây tổn hại tim mạch, não bộ và miễn dịch; có thể khắc phục bằng thiền hoặc hít thở sâu. Đồng thời, việc duy trì kết nối xã hội là sống còn, bởi cô lập xã hội làm tăng nguy cơ tử vong sớm khoảng 30%.

Củng cố các thói quen trên ở tuổi 40 - 50 chính là nền tảng để sống thọ, độc lập và có chất lượng sống cao trong nhiều thập kỷ sau.

Duy trì chế độ ăn cân bằng

Chế độ ăn Địa Trung Hải được các chuyên gia Stanford và Hiệp hội Tim mạch Mỹ ủng hộ nhờ đặc tính chống viêm. Chế độ này ưu tiên rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và dầu ô liu; hạn chế thịt đỏ. Giáo sư Fredericson lưu ý cần bổ sung protein cao hơn (1 - 1,2 gram/kg thể trọng/ngày) để bảo tồn cơ, cùng chất xơ để kiểm soát đường huyết, huyết áp và cholesterol.