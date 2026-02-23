Chàng trai 21 tuổi hiến tạng hồi sinh 4 người

Mùng 6 Tết Nguyên đán 2026, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một hành trình hồi sinh diễn ra trong lặng lẽ. Khi nhiều gia đình còn sum vầy ngày đầu năm, phòng mổ vẫn sáng đèn. Từ quyết định hiến tạng của gia đình chàng trai 21 tuổi quê Hưng Yên chết não do tai nạn, bốn cuộc đời ở ranh giới mong manh sinh - tử được níu lại.

Theo các bác sĩ, người bệnh được xác định chết não theo đúng quy trình chuyên môn nghiêm ngặt. Sau khi gia đình đồng ý hiến tạng, êkíp ghép tạng khẩn trương đánh giá tương thích, kích hoạt quy trình điều phối và lấy - ghép tạng xuyên đêm. Tim, gan và hai quả thận nhanh chóng được chuyển đến phòng mổ, mở ra cơ hội sống cho bốn người bệnh nặng.

Ca ghép tim được thực hiện cho nam bệnh nhân 18 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Người bệnh suy tim toàn bộ, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 17%, kèm viêm cơ tim, bệnh cơ tim giãn và rối loạn nhịp nặng (block 3 bó). Trước đó, bệnh nhân phải đặt máy tạo nhịp tạm thời và hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO.

Các bác sĩ lấy tạng người hiến. (Ảnh: BVCC)

Một ngày sau ghép, bệnh nhân đang được hồi sức tích cực. Các chỉ số huyết động bước đầu ổn định, tiếp tục duy trì ECMO và thở máy. Dự kiến vài ngày tới, khi chức năng tim cải thiện, bác sĩ sẽ từng bước cai và rút các thiết bị hỗ trợ. Với gia đình, đó là tín hiệu đầu tiên của hy vọng sau chuỗi ngày thấp thỏm.

Ở phòng mổ khác, gan của người hiến được ghép cho nam bệnh nhân 48 tuổi xơ gan trên nền viêm gan B. Bệnh được phát hiện ba năm trước nhưng chưa điều trị triệt để, tiến triển nặng dần. Hiện sau một ngày ghép, bệnh nhân được theo dõi tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân trẻ tuổi, đều từng sống phụ thuộc vào máy lọc máu.

Nam bệnh nhân 23 tuổi tiền sử gia đình mẹ suy thận mạn do viêm cầu thận, lọc máu 14 năm. Bản thân anh phát hiện viêm cầu thận mạn từ năm 10 tuổi khi đi khám vì đái máu. Sau nhiều năm điều trị bảo tồn, bệnh tiến triển đến suy thận mạn giai đoạn V vào tháng 6/2024, buộc phải lọc máu chu kỳ. Một ngày sau ghép, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở, SpO₂ 100%, đang chờ kiểm tra lại các xét nghiệm máu để đánh giá chức năng thận ghép.

Nam bệnh nhân 27 tuổi được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối từ tháng 2/2025, lọc máu ba buổi mỗi tuần. Sau ghép một ngày, sức khỏe ổn định, tự thở tốt, dự kiến chuyển về Trung tâm Ghép tạng để tiếp tục theo dõi.

Theo các chuyên gia, ghép tạng là phương pháp điều trị cuối cùng và hiệu quả nhất cho nhiều bệnh lý giai đoạn cuối như suy tim, xơ gan, suy thận mạn. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến từ người chết não tại Việt Nam vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế. Mỗi quyết định hiến tạng không chỉ cứu sống một người mà có thể mang lại cơ hội cho nhiều bệnh nhân khác.

Giữa những ngày đầu xuân, khi nhiều người nói về khởi đầu mới, sự ra đi của chàng trai 21 tuổi đã mở ra khởi đầu khác cho bốn gia đình. Trong ánh đèn phòng mổ xuyên đêm, sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ và nghĩa cử nhân văn của gia đình người hiến đã tạo nên một phép màu có thật – nơi nỗi mất mát được hóa thành sự sống tiếp nối.