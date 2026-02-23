Liên tiếp cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim dịp Tết, cao điểm 5 ca/ngày

Sáng 23/2, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), trong kỳ nghỉ Tết, bệnh viện tiếp nhận nhiều người vấn đề tim mạch đến khám, cấp cứu, trong đó đặc biệt là các ca nhồi máu cơ tim cấp.

Điển hình, trong một ngày, bệnh viện tiếp nhận và cấp cứu thành công tới 5 ca nhồi máu cơ tim cấp. Các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng điển hình như đau thắt ngực dữ dội hoặc âm ỉ kéo dài, khó thở, mệt lả, vã mồ hôi lạnh. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu - can thiệp mạch vành, huy động kíp trực liên chuyên khoa phối hợp xử trí.

Theo đại diện bệnh viện, nhờ hệ thống can thiệp tim mạch hoạt động xuyên Tết và sự chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, cả 5 trường hợp đều được tái thông mạch vành kịp thời, qua cơn nguy kịch và ổn định sau can thiệp. Mỗi ca nhồi máu cơ tim đều là cuộc chạy đua từng phút. Chỉ cần chậm trễ, nguy cơ tử vong hoặc biến chứng nặng là rất lớn.

Trước đó, ngày 27 Tết, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (TP Hải Phòng) tiếp nhận bệnh nhân P.V.T (68 tuổi, trú xã Yết Kiêu) trong tình trạng đau tức vùng ngực sau xương ức. Theo lời người nhà, sau bữa cơm, bệnh nhân xuất hiện cơn đau thắt ngực kiểu bóp nghẹt, kèm khó thở, kéo dài gần một giờ đồng hồ trước khi được đưa vào viện.

Dù điện tâm đồ ban đầu chưa ghi nhận dấu hiệu thiếu máu cơ tim rõ rệt, song bằng kinh nghiệm lâm sàng và quy trình theo dõi nghiêm ngặt, các bác sĩ đưa bệnh nhân vào diện chăm sóc cấp I. Kết quả xét nghiệm men tim Troponin được thực hiện nhiều lần cho thấy diễn biến tăng rõ rệt, giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác đây là nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI).

Ngay sau khi có chẩn đoán xác định, ê-kíp can thiệp tim mạch được kích hoạt. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên phòng DSA để chụp và can thiệp động mạch vành. Hình ảnh chụp mạch cho thấy nhánh động mạch liên thất trước bị tắc nghẽn. Các bác sĩ đã đặt stent tái thông mạch vành thành công. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định toàn trạng, giảm đau ngực và được xuất viện về đón Tết cùng gia đình.

Liên tiếp cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim dịp Tết, cao điểm 5 ca/ngày. (Ảnh: BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí)

Không khí cấp cứu khẩn trương cũng diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) trong ngày mùng 1 Tết. Bệnh nhân H.M.D (sinh năm 1980, TP.HCM) được người nhà đưa đi cấp cứu chỉ một giờ sau khi xuất hiện cơn đau ngực dữ dội kèm khó thở. Sau xử trí ban đầu tại tuyến trước, nhận định tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để can thiệp chuyên sâu.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng giờ thứ nhất, kèm rối loạn nhịp tim – tình trạng đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Quy trình báo động đỏ nội viện lập tức được kích hoạt, huy động Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức Tim mạch và Khoa Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy đoạn gần động mạch liên thất trước (LAD) bị tắc hoàn toàn 100%. Đây là nhánh mạch cung cấp khoảng 50% lượng máu cho tim, nếu không tái thông kịp thời có thể dẫn đến ngừng tim, tử vong hoặc để lại suy tim nặng nề. Nhờ can thiệp kịp thời, dòng chảy mạch vành được tái lập, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), trong ngày mùng 3 Tết, các bác sĩ cũng tiếp nhận liên tiếp hai bệnh nhân nhập viện vì đau ngực, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim ở hai thể khác nhau và xử trí khẩn cấp.

Nhồi máu cơ tim là tình trạng tắc nghẽn cấp tính động mạch vành, khiến một vùng cơ tim không được cung cấp đủ máu và ô-xy, nhanh chóng hoại tử nếu không được can thiệp kịp thời. Nguyên nhân thường gặp nhất là mảng xơ vữa trong lòng mạch bị nứt vỡ, hình thành cục huyết khối gây bít tắc dòng chảy.

"Thực tế cho thấy, nguy cơ nhồi máu cơ tim những ngày Tết có xu hướng gia tăng do ăn uống nhiều chất béo, rượu bia, sinh hoạt thất thường và căng thẳng tâm lý. Do đó, chúng tôi luôn khuyến cáo bệnh nhân tim mạch cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý trong kỳ nghỉ lễ, Tết. Thời gian vàng để cứu cơ tim chỉ tính bằng giờ, thậm chí bằng phút.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thắt ngực, đau lan lên cổ, hàm, tay trái, khó thở, vã mồ hôi lạnh, người dân cần gọi cấp cứu hoặc đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch”, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo.