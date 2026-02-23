Rửa mặt vào buổi sáng và buổi tối có sai không? Các bác sĩ khuyên: Sau 60 tuổi, tốt nhất nên thay đổi 3 thói quen rửa mặt

Khi bạn trên 60 tuổi, tình trạng da của bạn sẽ dần thay đổi, có thể trở nên mỏng manh và cần được chăm sóc nhiều hơn. Đặc biệt đối với việc rửa mặt tưởng chừng đơn giản, nếu phương pháp này không được thực hiện đúng cách cũng có thể mang lại hàng loạt vấn đề.

Các bác sĩ chỉ ra rằng, sau 60 tuổi, bạn nên loại bỏ một số thói quen rửa mặt không phù hợp để tránh gây gánh nặng cho da.

Không nhất thiết phải dùng sản phẩm làm sạch da mọi lúc

Mặc dù hầu hết mọi người đã quen với việc rửa mặt vào mỗi buổi sáng và buổi tối nhưng thói quen này không hẳn phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với những người trên 60 tuổi.

Nhiều người có quan niệm sai lầm, đó là sớm muộn gì cũng phải sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch da, thực chất không phù hợp với người lớn tuổi

Đặc biệt là sau 60 tuổi, quá trình trao đổi chất của da dần chậm lại, khả năng hydrat hóa và tự phục hồi của da ngày càng suy yếu.

Thường xuyên sử dụng các sản phẩm tẩy rửa, đặc biệt là vào buổi sáng và buổi tối, có thể dễ dẫn đến việc làm sạch da quá mức và thậm chí làm tổn thương hàng rào bảo vệ trên bề mặt da. Bề mặt da có một lớp dầu tự nhiên và lớp sừng, có thể giúp bảo vệ chống lại ô nhiễm bên ngoài và các chất độc hại.

Giữ cho làn da ngậm nước và khỏe mạnh mới là quan trọng. Nếu bạn làm sạch quá mức, nó có thể làm cho hàng rào bảo vệ tự nhiên này yếu đi, dẫn đến da khô, nhạy cảm và thậm chí là phản ứng dị ứng.

Ngoài ra, làm sạch quá mức có thể dẫn đến nếp nhăn, khô và tăng lão hóa da. Điều này là do da bị tẩy dầu và khử nhiễm quá mức, bề mặt thiếu bảo vệ, dẫn đến da mất chức năng dưỡng ẩm tự nhiên, dễ bị khô và nứt nẻ hơn, thậm chí là các triệu chứng như mẩn đỏ, sưng tấy và viêm.

Vì vậy, những người trên 60 tuổi nên cố gắng tránh sử dụng quá nhiều các sản phẩm tẩy rửa, đặc biệt là những sản phẩm có chứa các thành phần loại bỏ chất béo mạnh.

Thay vào đó, nên chọn sản phẩm tẩy rửa dịu nhẹ, không gây kích ứng và điều chỉnh tần suất sử dụng theo nhu cầu thực tế, tránh sử dụng vào buổi sáng và buổi tối, đặc biệt là khi không cần rửa mặt, hạn chế tối thiểu sử dụng.

Tránh rửa mặt với nước quá nóng hoặc quá lạnh

Nhiều người có thói quen rửa mặt bằng nước nóng hoặc lạnh, đặc biệt là sau khi thức dậy vào buổi sáng, hoặc vào mùa đông, nhiều người sẽ có thói quen rửa mặt bằng nước nóng để giữ ấm. Nhưng cách làm này không phù hợp với người lớn tuổi.

Rửa mặt bằng nước quá nóng sẽ khiến các mạch máu trên bề mặt da giãn ra, tăng gánh nặng cho da, đặc biệt là sau tuổi 60, độ đàn hồi của da và khả năng co bóp của mạch máu sẽ giảm, nước quá nóng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của da.

Rửa mặt bằng nước quá lạnh có thể gây kích ứng da, khiến da trở nên khô hơn, mỏng manh hơn, thậm chí gây dị ứng và các vấn đề khác.

Nước quá nóng hoặc quá thấp có thể gây kích ứng da, đặc biệt là ở người lớn tuổi và có thể khiến da mỏng manh hơn. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo tốt nhất nên sử dụng nước ấm khi rửa mặt, và nhiệt độ nước nên được kiểm soát trong khoảng từ 35°C đến 38°C, không quá nóng hoặc quá lạnh.

Nước ấm không chỉ làm sạch da hiệu quả mà còn mở lỗ chân lông ở trạng thái nhẹ nhàng, giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu bám trên bề mặt da.

Đồng thời, nước ấm còn có tác dụng nhất định trong việc thúc đẩy lưu thông máu trong da, có thể giúp giữ ẩm cho da và khỏe mạnh, tránh tổn thương da do nhiệt độ nước không phù hợp.

Sấy khô hay lau mặt quá mạnh cũng không tốt

Nhiều người thích để mặt khô tự nhiên sau khi rửa mặt, hoặc lau mạnh mặt, đây cũng là thói quen cần thay đổi. Sấy khô tự nhiên có vẻ là một phương pháp tự nhiên hơn, nhưng trên thực tế, phương pháp này có thể khiến da tiếp xúc với không khí quá lâu.

Nó làm cho nước trong da bay hơi quá nhanh, từ đó làm trầm trọng thêm tình trạng khô da. Lau quá mạnh có thể gây ma sát trên da, đặc biệt là ở người lớn tuổi và bản thân da trở nên mỏng manh.

Nếu bạn lau quá mạnh, nó không chỉ làm tổn thương bề mặt da mà còn có thể gây mẩn đỏ và phản ứng dị ứng. Các bác sĩ khuyên sau khi rửa mặt, tốt nhất bạn nên dùng khăn mềm vỗ nhẹ lên mặt để thấm nước thừa.

Điều này không chỉ tránh bay hơi nước quá mức mà còn giảm ma sát và kích ứng da. Đối với người lớn tuổi, phương pháp lau nhẹ nhàng này có thể bảo vệ da hiệu quả và giữ cho da ngậm nước và khỏe mạnh.

Khi chúng ta già đi, khả năng bảo vệ và phục hồi của da dần yếu đi, việc chăm sóc rửa mặt hàng ngày có vẻ đơn giản, nhưng nếu không được thực hiện đúng cách, nó có thể làm tăng gánh nặng cho da, dẫn đến khô, nhạy cảm và các vấn đề khác.

Đặc biệt đối với những người trên 60 tuổi, tránh làm sạch quá mức, sử dụng nước quá nóng hoặc quá lạnh, chọn các sản phẩm làm sạch mạnh và phương pháp lau không đúng cách đều là chìa khóa để duy trì làn da khỏe mạnh.

Bằng cách điều chỉnh đúng cách các thói quen rửa mặt này, bạn có thể giảm các vấn đề về da một cách hiệu quả và giữ cho làn da của bạn mịn màng và ngậm nước. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể điều chỉnh phương pháp rửa mặt kịp thời theo sự thay đổi của độ tuổi để làn da của bạn được chăm sóc nhiều hơn.