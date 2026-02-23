Cứu sống người đàn ông bị đâm thủng tim

Bệnh nhân N.V.T. (38 tuổi) vào viện trong tình trạng choáng nặng, huyết áp tụt sâu sau khi bị đâm vùng ngực. Người bệnh đã được sơ cứu tại tuyến trước trước khi chuyển viện, nguy cơ ngưng tim rất cao.

Qua thăm khám khẩn cấp, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vết thương thủng tim - tình trạng tối cấp trong ngoại khoa. Ekip nhanh chóng hội chẩn, thống nhất chỉ định phẫu thuật khẩn, đồng thời kích hoạt quy trình cấp cứu.

Ca mổ được triển khai ngay sau đó với sự phối hợp của các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp. Trong quá trình phẫu thuật, ekip ghi nhận vết thương thủng tâm thất phải gây chảy máu ồ ạt - tổn thương đặc biệt nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong thời gian ngắn. Các bác sĩ đã tiến hành khâu cầm máu, kiểm soát tổn thương tim và ổn định huyết động.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi tích cực, tình trạng dần cải thiện, huyết áp ổn định và đang hồi phục tốt, dự kiến sớm xuất viện.

Theo bác sĩ, vết thương vùng ngực có thể gây tổn thương tim hoặc mạch máu lớn, dẫn đến mất máu nhanh và tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Người dân khi gặp chấn thương tương tự cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, tránh tự xử trí hoặc chậm trễ.

Trường hợp này tiếp tục cho thấy vai trò quyết định của cấp cứu kịp thời và năng lực chuyên môn trong việc cứu sống người bệnh ở những tình huống nguy kịch.