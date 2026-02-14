Mang thai sớm sau mổ đẻ, suýt vỡ tử cung

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho sản phụ L.T.H. (39 tuổi) mang thai lần 3 trong tình trạng nguy cơ cao do có tiền sử hai lần sinh mổ. Lần mổ gần nhất cách thời điểm mang thai hiện tại khoảng 12 tháng.

Khi nhập viện, sản phụ được chẩn đoán nghi ngờ biến chứng tại vết mổ cũ. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận thành tử cung vùng sẹo mổ mỏng, xuất hiện vết vỡ cơ tử cung - biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể gây mất máu ồ ạt, suy thai cấp và đe dọa tính mạng mẹ, bé.

Nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời, ca mổ diễn ra an toàn. Các bác sĩ đã khâu phục hồi tổn thương tử cung, bảo toàn tính mạng cho sản phụ và thai nhi. Bé trai nặng 3.060 gram chào đời khỏe mạnh.

Theo khuyến cáo chuyên môn và hướng dẫn của Bộ Y tế, phụ nữ sau sinh mổ nên chờ tối thiểu 18-24 tháng trước khi mang thai lại để tử cung có đủ thời gian lành sẹo, giảm nguy cơ nứt hoặc vỡ tử cung.

Các bác sĩ lưu ý, phụ nữ có tiền sử sinh mổ cần khám thai sớm, theo dõi định kỳ tại cơ sở y tế có chuyên khoa sản. Trường hợp đã mổ nhiều lần cần được quản lý thai chặt chẽ và xây dựng kế hoạch sinh phù hợp nhằm hạn chế tai biến sản khoa.