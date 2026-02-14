Dọn nhà đón Tết, phòng ngừa chấn thương khớp

Thời điểm cuối năm, các cơ sở y tế ghi nhận gia tăng ca chấn thương cơ xương khớp cấp tính như đau lưng, bong gân, trật khớp, thậm chí thoát vị đĩa đệm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ bê vác nặng, leo trèo lau dọn, đứng nấu nướng kéo dài.

Theo chuyên gia Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai, việc dọn dẹp với cường độ cao trong thời gian ngắn tạo áp lực lớn lên cột sống và các khớp.

Để phòng ngừa chấn thương, người dân nên khởi động 5-10 phút trước khi làm việc, thực hiện động tác xoay cổ tay, vai, thắt lưng, đầu gối giúp tăng lưu thông máu và bôi trơn khớp.

Khi nâng vật nặng, cần giữ lưng thẳng, khuỵu gối, dùng lực từ chân để đứng lên và giữ vật sát người. Tránh vừa mang vác vừa xoay người đột ngột vì dễ gây tổn thương cột sống.

Không nên rướn người quá mức hoặc ngồi xổm lâu. Khi lấy đồ trên cao, cần dùng ghế, thang chắc chắn; khi làm việc thấp nên ngồi ghế nhỏ để giảm áp lực lên khớp gối.

Chuyên gia cũng khuyến cáo nên chia nhỏ công việc trong nhiều ngày. Sau 45–60 phút làm việc, cần nghỉ 10 phút để cơ thể phục hồi.

Nếu xảy ra bong gân, sưng đau phần mềm, cần xử trí sớm theo nguyên tắc R.I.C.E trong 48 giờ đầu: nghỉ ngơi, chườm lạnh, băng ép và kê cao vùng tổn thương.

Trường hợp xuất hiện đau dữ dội, khớp sưng biến dạng, không thể đi lại hoặc tê yếu tay chân, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Các chuyên gia nhấn mạnh, một ngôi nhà sạch đẹp chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi người đảm bảo sức khỏe để tận hưởng ngày Tết an toàn, vui tươi bên gia đình.