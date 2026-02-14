5 giờ nỗ lực giữ lại chi cho bệnh nhân trước nguy cơ cắt bỏ

Bệnh nhân nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng đa chấn thương nặng, nguy cơ choáng do mất máu và tổn thương phối hợp.

Thăm khám ban đầu ghi nhận chi trên và chi dưới trái biến dạng, sưng nề; bàn chân trái lạnh, tái nhợt, không bắt được mạch mu chân. Bệnh nhân đau ngực, bụng trái, nghi chấn thương bụng kín.

Kết quả cận lâm sàng cho thấy: gãy di lệch thân xương đùi trái; gãy hai xương cẳng chân trái nhiều mảnh; gãy 1/3 giữa xương cánh tay trái; tắc hoàn toàn động mạch đùi trái; tắc động mạch chày trước và đoạn dài động mạch chày sau; chấn thương lách độ III.

Nhận định đây là thiếu máu chi cấp trong "giờ vàng", các bác sĩ khẩn trương hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ca mổ kéo dài 5 giờ với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Ekip tiến hành nắn chỉnh, cố định xương để tái lập trục chi, sau đó bộc lộ, làm sạch đoạn mạch tắc và tái thông mạch máu nuôi chân. Bệnh nhân được truyền tổng cộng 8 đơn vị máu và chế phẩm máu để duy trì huyết động.

Sau khi tái lập tuần hoàn, bàn chân trái dần ấm lên, sắc da hồng trở lại - dấu hiệu cho thấy chi thể được bảo tồn thành công.

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình.

Theo các bác sĩ, trong chấn thương có tổn thương mạch máu, mỗi phút chậm trễ đều làm tăng nguy cơ hoại tử và cắt cụt chi. Việc phát hiện sớm, xử trí trong "giờ vàng" đóng vai trò quyết định khả năng bảo tồn chi thể và phục hồi chức năng vận động cho người bệnh.