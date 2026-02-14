Lưu ý cho người đặt stent dịp Tết

Tết là dịp sum vầy, nhưng với bệnh nhân từng đặt stent hoặc can thiệp tim mạch, sự thay đổi đột ngột về sinh hoạt có thể làm tăng nguy cơ biến cố.

TS.BS. Nguyễn Quốc Thái - Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Stent chỉ giúp khai thông lòng mạch, không loại bỏ hoàn toàn bệnh xơ vữa. Việc quên thuốc, ăn nhiều dầu mỡ, rượu bia trong ngày Tết có thể dẫn tới hình thành huyết khối trong stent, gây nhồi máu cơ tim cấp.

Tuân thủ thuốc là nguyên tắc sống còn

Người bệnh cần uống đều đặn thuốc chống kết tập tiểu cầu như Aspirin, Clopidogrel, Ticagrelor… Tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc, dù chỉ 1-2 ngày. Đồng thời, cần chuẩn bị đủ thuốc dùng trong suốt kỳ nghỉ.

Ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia

Các món nhiều mỡ như bánh chưng, thịt đông, giò xào có thể làm tăng mỡ máu. Thực phẩm nhiều muối như dưa hành dễ gây tăng huyết áp. Rượu bia có thể tương tác với thuốc tim mạch và làm tăng nhịp tim. Người bệnh nên ăn vừa phải, tăng rau xanh, hạn chế chất béo và muối.

Giữ ấm, tránh gắng sức

Thời tiết lạnh gây co mạch, làm tăng nguy cơ đau thắt ngực. Người bệnh nên giữ ấm, tránh ra ngoài quá sớm hoặc khuya. Không dọn dẹp, khiêng vác nặng quá sức; cần nghỉ ngơi xen kẽ.

Nhận diện dấu hiệu nguy hiểm

Cần đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện đau thắt ngực lan tay trái hoặc hàm, khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt, hoặc chảy máu kéo dài khi đang dùng thuốc chống đông.

Chuyên gia khuyến cáo không vì tâm lý ngại đi viện đầu năm mà chậm trễ xử trí, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" trong cấp cứu tim mạch.