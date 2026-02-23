1 kiểu "màn dạo đầu" khi làm "chuyện ấy" có thể làm tăng nguy cơ ung thư gấp 8 lần!

Tạp chí Science Alert của Australia từng đăng tải phân tích cho thấy trong khoảng 20 năm qua, số ca ung thư vùng hầu họng tại các quốc gia phương Tây tăng nhanh, thậm chí được ví như một “làn sóng âm thầm”. Đáng chú ý, nguyên nhân chính được xác định liên quan đến virus HPV, hay virus u nhú ở người. Đây cũng là tác nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung.

Tại Anh và Mỹ, ung thư hầu họng hiện thậm chí còn phổ biến hơn ung thư cổ tử cung trong một số nhóm dân số. HPV lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, bao gồm cả quan hệ bằng miệng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng số lượng bạn tình có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc ung thư hầu họng. Đặc biệt, những người từng quan hệ tình dục bằng miệng với nhiều bạn tình có nguy cơ cao hơn rõ rệt. Cụ thể, nếu một người từng quan hệ bằng miệng với trên 6 bạn tình trong đời, nguy cơ mắc ung thư hầu họng có thể cao gấp 8,5 lần so với người chưa từng thực hiện hành vi này.

Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh điều này không có nghĩa là phải tuyệt đối kiêng khem, mà quan trọng là hiểu rõ rủi ro và có biện pháp phòng ngừa. Nhiều bằng chứng gián tiếp cho thấy vaccine HPV có thể giúp giảm nguy cơ ung thư hầu họng. Ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine HPV cho nữ giới vượt trên 85%, nam giới cũng được hưởng lợi từ hiệu ứng miễn dịch cộng đồng.

Chính vì vậy, một số nước đã áp dụng chính sách tiêm vaccine HPV trung lập giới, tức khuyến nghị cả nam và nữ đều nên tiêm phòng, thay vì chỉ tập trung vào bé gái như trước đây.

HPV là virus rất phổ biến, phần lớn trường hợp nhiễm không gây triệu chứng và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, một số chủng nguy cơ cao có thể tồn tại dai dẳng trong cơ thể và gây biến đổi tế bào theo thời gian. Việc tiêm vaccine đúng độ tuổi, quan hệ tình dục an toàn và kiểm tra sức khỏe định kỳ được xem là những biện pháp giúp giảm thiểu rủi ro lâu dài.

Nguồn và ảnh: HK01