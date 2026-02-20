Đây là ''viagra tự nhiên'' có ngay trong nhà giúp cặp đôi thăng hoa ''chuyện ấy'', BS y học giới tính cũng khuyên dùng

Dịp Valentine và những ngày đầu năm mới thường là thời điểm các cặp đôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, quan tâm nhiều hơn đến việc hâm nóng cảm xúc và cải thiện đời sống tình dục. Các bạn trẻ hiện nay thường có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm hỗ trợ sinh lý mang tính tức thời, mang lại hiệu quả ngay lập tức. Tuy nhiên, BS Phạm Minh Ngọc (Phó giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) khuyên nên ưu tiên những giải pháp tự nhiên thông qua chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt, vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả bền vững. Đó là:

Hàu và hải sản có vỏ: Hỗ trợ nội tiết và ham muốn tình dục

Hàu được xem là thực phẩm tiêu biểu trong nhóm “viagra tự nhiên” nhờ hàm lượng kẽm cao, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất testosterone ở nam giới và hỗ trợ chức năng sinh lý cũng như sinh sản. Việc bổ sung đầy đủ kẽm giúp cải thiện ham muốn, chất lượng tinh trùng cũng như khả năng đáp ứng tình dục.

Bên cạnh hàu, các loại hải sản có vỏ như sò, nghêu, vẹm cũng mang lại lợi ích tương tự nếu được sử dụng điều độ.

Sô cô la đen: Tác động tích cực đến cảm xúc và hưng phấn

Sô cô la đen, đặc biệt là loại có hàm lượng cacao cao, chứa các hợp chất giúp kích thích sản sinh serotonin và endorphin, những chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác vui vẻ, thư giãn. Theo chuyên gia, khi tâm trạng được cải thiện, ham muốn tình dục cũng dễ dàng được khơi gợi hơn, nhất là trong bối cảnh áp lực công việc và cuộc sống hiện đại.

Chuối và bơ: Cân bằng năng lượng và tuần hoàn máu

Chuối giàu kali và vitamin B6, có tác dụng hỗ trợ hệ thần kinh và điều hòa huyết áp, từ đó cải thiện lưu thông máu, yếu tố quan trọng đối với chức năng sinh lý.

Trong khi đó, bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ cân bằng hormone. Sự kết hợp của hai loại thực phẩm này được đánh giá là có lợi cho cả nam và nữ trong việc duy trì năng lượng và ham muốn.

Gừng, tỏi và các gia vị cay ấm: Tăng cường lưu thông máu

Các loại gia vị như gừng, tỏi từ lâu đã được y học cổ truyền và hiện đại ghi nhận với tác dụng kích thích tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể. Đối với nam giới, lưu thông máu tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì khả năng cương cứng. Đối với nữ giới, điều này giúp cải thiện cảm giác và sự đáp ứng trong quan hệ tình dục.

Nhân sâm và các dược liệu tự nhiên: Nâng cao thể lực và sức bền

Nhân sâm được xem là dược liệu có khả năng tăng cường thể lực, giảm mệt mỏi và hỗ trợ chức năng sinh lý. Một số nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng nhân sâm đúng liều lượng có thể góp phần cải thiện ham muốn và sức bền trong sinh hoạt vợ chồng. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý không nên lạm dụng hoặc sử dụng khi chưa có tư vấn y tế, đặc biệt với người có bệnh nền.

Các loại hạt và ngũ cốc nguyên cám: Nền tảng cho sức khỏe sinh lý lâu dài

Hạnh nhân, óc chó, hạt điều hay ngũ cốc nguyên cám giàu omega-3, vitamin E và chất chống oxy hóa, có lợi cho tim mạch và hệ nội tiết. Theo bác sĩ, sức khỏe sinh lý không thể tách rời sức khỏe tổng thể, trong đó tim mạch đóng vai trò then chốt. Việc duy trì chế độ ăn giàu các nhóm thực phẩm này giúp cải thiện chức năng sinh lý một cách bền vững.

Không có ''thần dược'' cho sinh lý

“Bên cạnh việc liệt kê các nhóm thực phẩm có lợi, tôi cũng nhấn mạnh rằng không tồn tại loại thực phẩm nào mang lại hiệu quả tức thì hoặc thay thế hoàn toàn thuốc điều trị khi có bệnh lý. Việc lạm dụng rượu bia trong dịp Tết, thức khuya kéo dài, căng thẳng tâm lý và ít vận động đều có thể làm suy giảm ham muốn và chất lượng đời sống tình dục”, BS Ngọc nhấn mạnh.

Theo BS Ngọc, để “thăng hoa” đúng nghĩa trong dịp Valentine và đầu năm mới, các cặp đôi cần kết hợp chế độ ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ, chăm sóc sức khỏe tinh thần và sự gắn kết cảm xúc. Đó mới là nền tảng giúp đời sống vợ chồng được cải thiện một cách tự nhiên, an toàn và lâu dài.

(Ảnh minh họa: Internet)