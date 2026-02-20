Nghiên cứu trên 82.000 người phát hiện: 1 môn thể thao “nhẹ nhàng” nhưng giúp kéo dài tuổi thọ, giảm mỡ máu cực hiệu quả

Một nghiên cứu kéo dài 18 năm trên hơn 82.000 người trưởng thành ở Scotland cho thấy: so với việc di chuyển bằng phương tiện công cộng, việc đi làm hoặc đi học bằng xe đạp có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và cải thiện sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ Public Health cho biết đạp xe đi làm là “cách thiết thực và bền vững nhất để tăng cường hoạt động thể chất hàng ngày.

Theo Tiến sĩ y khoa người Mỹ Reuben Chen, bài tập này tác động đến cơ đùi, gân kheo, bắp chân, mông, cơ lõi và cánh tay, giúp chúng khỏe mạnh, linh hoạt và giữ thăng bằng. Reuben Chen khẳng định cơ chân khỏe có liên quan trực tiếp đến kéo dài tuổi thọ. “Tập luyện những cơ này thường xuyên giúp ngăn ngừa sự suy giảm do tuổi tác, giảm đau khớp và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính” , Chen nói.

Một nghiên cứu được công bố năm 2025 của Đại học Tsukuba (Nhật Bản) đã phát hiện ra đạp xe góp phần cải thiện sức khoẻ và tuổi thọ, đặc biệt là ở người cao tuổi. Tiến sĩ Kenji Tsunoda, tác giả chính của nghiên cứu cho biết lợi ích của việc đạp xe rõ rệt ở những người sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển hàng ngày.

“Thỉnh thoảng đạp xe cũng mang lại lợi ích đáng kể như một hình thức tập thể dục nhịp điệu, nhất là với người cao tuổi không còn lái xe và muốn đến những nơi như cửa hàng tạp hoá hoặc nhà bạn bè”, Kenji Tsunoda nói thêm. Tiến sĩ này cho biết đạp xe có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu và duy trì khối lượng cơ.

Các chuyên gia đánh giá bộ môn đạp xe nhẹ nhàng hơn so với các hoạt động sức bền tác động mạnh như chạy bộ. Điều này giúp đạp xe trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho người cao tuổi muốn duy trì hoạt động mà không gây quá tải cho đầu gối hoặc hông.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ người Mỹ John Rinker cho biết đạp xe có liên quan đến việc giảm nguy cơ trầm cảm và lo âu. “Với người cao tuổi, có mối liên hệ đặc biệt giữa việc tăng cường tiếp xúc với không gian ngoài trời và việc giảm nguy cơ lo âu tổng quát và cải thiện sức khỏe tâm thần nói chung” , Rinker nói.

Trong khi Reuben Chen cho rằng đạp xe giúp tăng cường sức khỏe tâm thần bằng cách giải phóng endorphin, giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Chuyên gia khẳng định đạp xe cải thiện sức khỏe não bộ nói chung bằng cách tăng cường tuần hoàn và vận chuyển chất dinh dưỡng đến não. “Có đến 20% các trường hợp sa sút trí tuệ, bao gồm cả Alzheimer, có liên quan trực tiếp đến rối loạn chức năng mạch máu. Lợi ích từ việc đạp xe mang lại tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại vô cùng quan trọng”, Tiến sĩ Gabrielle Lyon nói.

Đạp xe thường xuyên có thể giúp giảm lượng mỡ trong cơ thể, giảm mỡ máu, thúc đẩy việc kiểm soát cân nặng lành mạnh. Theo một đánh giá từ 300 nghiên cứu, ngay cả sử dụng máy đạp xe trong nhà cũng có tác động tích cực đến tổng lượng cholesterol, giảm mỡ máu xấu.

Bắt đầu ngày mới bằng hoạt động lành mạnh như đạp xe giúp người tập tỉnh táo hơn, thúc đẩy quá trình lưu thông máu. Duy trì bài tập này thường xuyên, người tập có thể ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch như đột quỵ, đau tim, huyết áp cao. Người cao tuổi còn có thể cải thiện khả năng giữ thăng bằng thông qua việc đạp xe, có lợi cho việc phòng ngừa té ngã và gãy xương do tuổi tác.