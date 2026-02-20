Loại quả là “báu vật" ngày Tết, đi chợ thấy bỏ qua quá phí

Quất là loại quả có múi thơm, chua và hơi ngọt và có kích thước tương đương quả nho. Chúng là loại trái cây có vị cam vừa ăn, giàu vitamin C và chất xơ. Chúng cũng chứa một số chất dinh dưỡng khác như sắt, vitamin B phức hợp, mangan, đồng và canxi... Đặc biệt loại quả này còn làm cây cảnh, mang lại may mắn trong ngày Tết.

Giá trị dinh dưỡng của quả quất

Quất rất giàu chất xơ và vitamin C. 100 gam quất sống chứa:

Năng lượng: 71Kcals

Carbohydrate: 15,9g

Chất đạm: 1,8g

Chất béo: 0,8g

Chất xơ: 6,5g

Lượng vitamin và các khoáng chất có trong quất so với nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày (DV)

Vitamin A: 15mcg (2% DV)

Riboflavin: 0,09mg (8% DV)

Choline: 8,4mg (2% DV)

Canxi: 62mg (6% DV)

Sắt: 0,87mg (7% DV)

Magiê: 20mg (6% DV)

Mangan: 0,13mg (6% DV)

Kẽm: 0,17mg (2% DV)

Bạn có thể dùng khoảng 4-5 quả quất mỗi ngày, mức tiêu thụ này giúp đáp ứng hơn một nửa lượng vitamin C cần thiết.

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả quất là nguồn cung cấp Vitamin C cực kỳ dồi dào, đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sự phát triển của các tế bào bạch cầu. Việc tiêu thụ quất thường xuyên giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc, ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Một ly nước quất ấm mỗi ngày là cách đơn giản để bạn duy trì sức đề kháng bền bỉ, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi

Hàm lượng chất xơ trong quả quất giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra trơn tru và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Các axit tự nhiên trong quất còn có khả năng làm sạch đường ruột, loại bỏ các khí dư thừa gây đầy bụng, khó tiêu sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ. Chỉ cần thêm một vài lát quất vào trà hoặc món ăn, bạn sẽ cảm thấy hệ tiêu hóa nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa

Tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp

Loại quả quen thuộc này chứa nhiều khoáng chất quan trọng như Kali và các hợp chất thực vật thuộc nhóm flavonoid giúp làm giảm áp lực lên thành mạch máu. Những dưỡng chất này hỗ trợ kiểm soát huyết áp ổn định, giảm mức cholesterol xấu và ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch. Việc duy trì thói quen sử dụng quất một cách khoa học sẽ góp phần bảo vệ trái tim khỏe mạnh và giảm thiểu các biến chứng về tim mạch.

Làm đẹp da hiệu quả

Nhờ hàm lượng Vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, quả quất giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, mang lại làn da săn chắc và mịn màng. Các chất này còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và các gốc tự do, làm mờ các vết thâm nám và ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Sử dụng nước quất để chăm sóc da từ bên trong là bí quyết tự nhiên để duy trì nét thanh xuân và vẻ ngoài rạng rỡ.

Tốt cho mắt

Trong quả quất có Vitamin A và Beta-carotene, đây là những dưỡng chất thiết yếu để duy trì đôi mắt sáng khỏe. Những hợp chất này giúp bảo vệ giác mạc, giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Việc bổ sung quất vào chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp mắt giảm mệt mỏi mà còn tăng cường khả năng quan sát trong điều kiện ánh sáng kém.

Cách làm mứt quất dẻo thơm ngon

Đĩa mứt quất dẻo vàng ươm rực rỡ, được tỉa như những bông hoa mai tuyệt đẹp sẽ là món ngon đãi khách tuyệt vời trong dịp Tết âm lịch này.

Nguyên liệu:

- Quất: 1 kg

- Đường cát 700g - 800g

- Vôi ăn trầu loại trắng (7g-8g)

- Phèn chua (5g) Muối

Cách làm mứt quất dẻo thơm, không bị nát

- Chuẩn bị nước vôi trong: Hòa vôi với nước, để lắng rồi gạn lấy phần nước trong phía trên để ngâm quất, giúp quả cứng và giữ form khi sên.

- Sơ chế quất: Chọn quất tươi, vỏ vàng đẹp, rửa sạch. Dùng dao khứa đều 5–6 đường quanh quả, không cắt rời, sau đó ấn nhẹ cho quất ra bớt nước chua.

- Ngâm và trụng quất: Ngâm quất trong nước vôi trong khoảng nửa ngày, vớt ra rửa thật sạch bằng nước lạnh. Tiếp đó, đun sôi 1 lít nước, cho phèn chua giã nhỏ vào hòa tan, thả quất vào, tắt bếp, đậy nắp 5–7 phút rồi vớt ra xả lại nước sạch.

- Ướp đường: Ướp quất với đường, thêm một chút muối, trộn đều và để đến khi đường tan hoàn toàn.

- Sên mứt: Đun quất trên lửa vừa đến khi sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, sên nhẹ tay. Không đảo liên tục, chỉ thỉnh thoảng đảo đều để tránh cháy. Khi quất dẻo, khô ráo và áo đường bóng đẹp là đạt.

Tham khảo thêm Loại quả ít “ngậm” thuốc trừ sâu nhất chợ, nhiều người không biết mà mua

Tham khảo thêm Loại quả chứa chất "kịch độc", quả số 1 mâm cơm nhà nào cũng có

Trúc Chi (t/h)