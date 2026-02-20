2 loại củ giải rượu cực tốt, nhất cái số 1 ở Việt Nam có đầy

Củ sắn dây giải rượu hiệu quả



Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc nam chia sẻ với Vietnamnet, sắn dây là loài cây dây leo có tên khoa học Pueraria lobata, thuộc họ Đậu (Fabaceae), được trồng phổ biến ở nhiều địa phương nước ta, vừa làm thực phẩm vừa làm thuốc.

Không chỉ phần củ, hầu hết các bộ phận của cây sắn dây đều có thể sử dụng trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, bộ phận được đánh giá cao nhất là củ sắn dây. Củ thường được thu hoạch vào mùa đông - xuân, khi hàm lượng hoạt chất đạt mức tốt nhất. Sau khi đào lên, củ được rửa sạch đất cát, loại bỏ lớp vỏ ngoài, cắt khúc hoặc thái lát rồi phơi hay sấy khô. Trong Đông y, phần này được gọi là cát căn.

“Về thành phần dinh dưỡng và dược tính, củ sắn dây chứa lượng lớn tinh bột dễ tiêu cùng nhiều isoflavon như puerarin, daidzein, daidzin… Các nghiên cứu hiện đại cho thấy những hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa, giãn mạch, hạ nhiệt và hỗ trợ quá trình chuyển hóa của cơ thể”, Tiến sĩ Phương nhận định.

Theo Ðông y, củ sắn dây có vị ngọt, mát, tính bình, đi vào kinh tỳ, vị, phế, bàng quang, có tác dụng hạ nhiệt, bổ sung nước, chất khoáng, chống khô miệng, khát nước, thông đại tiểu tiện, giải độc. Ảnh minh họa.

Theo y học cổ truyền, sắn dây có vị ngọt, tính mát, thường được dùng để thanh nhiệt, giải khát, giảm cảm giác nóng trong, khát nước - những triệu chứng hay gặp trong mùa hè hoặc khi ăn nhiều đồ cay nóng, giàu đạm. Bên cạnh đó, sắn dây còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm dịu đường ruột, hạn chế tình trạng đầy bụng, khó chịu.

Đặc biệt, sắn dây được nhiều người biết đến với công dụng hỗ trợ giải rượu. Nhờ khả năng hạ nhiệt, giãn mạch và thúc đẩy chuyển hóa, loại củ này giúp giảm cảm giác mệt mỏi, đau đầu, khô miệng sau khi uống bia rượu, nhất là trong những cuộc gặp gỡ, liên hoan kéo dài.

Người dân có thể sử dụng sắn dây theo nhiều cách khác nhau như ép lấy nước, nhai trực tiếp củ tươi hoặc phối hợp cùng các loại rau, củ khác để tăng hiệu quả.

Bột sắn dây pha với muối

Đây là cách làm đơn giản và mang lại hiệu quả nhanh. Chỉ cần hòa bột sắn dây với khoảng 200 ml nước, khuấy đều cho tan hết rồi thêm một chút muối. Hỗn hợp này giúp người say nhanh tỉnh táo hơn và giảm bớt mệt mỏi.

Bột sắn dây pha với đường và chanh

Nguyên liệu: 6 muỗng cà phê bột sắn dây; 1 quả chanh tươi; 1 muỗng cà phê đường; 200 ml nước sôi để nguội

Cách thực hiện: Cho bột sắn dây vào cốc, thêm nước và khuấy đến khi tan hoàn toàn. Vắt nước cốt chanh, thêm đường theo khẩu vị và có thể cho đá nếu muốn uống lạnh. Đây là thức uống vừa giúp giải rượu vừa bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ cơ thể phục hồi.

Lưu ý: Bột sắn dây có thể giúp giảm triệu chứng say rượu nhẹ, nhưng không thay thế được điều trị ngộ độc rượu. Trong trường hợp nghi ngờ ngộ độc, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay.

Không cho người say nặng, mất tỉnh táo uống bột sắn dây hoặc bất kỳ loại chất lỏng nào để tránh nguy cơ sặc, tràn vào phổi.

Những ai không nên ăn hoặc cần thận trọng khi ăn sắn dây

Củ sắn dây được đánh giá là lành tính, song theo Tiến sĩ Phương, có 3 nhóm người cần thận trọng khi sử dụng:

- Người tỳ vị hư hàn, hay lạnh bụng, tiêu chảy: Sắn dây tính mát, dễ làm đầy bụng, đi ngoài.

- Phụ nữ mang thai, đặc biệt 3 tháng đầu: Nhóm này không nên dùng sắn dây thường xuyên hoặc liều cao vì isoflavon có hoạt tính sinh học.

- Người đang mệt, cảm lạnh, sợ lạnh: Những người này dùng sắn dây tươi có thể làm triệu chứng nặng hơn.

Củ gừng tươi giải rượu rất tốt

Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng phát tán phong hàn, ôn trung, cầm nôn, tiêu đàm, giải độc. Những người nôn nao do say rượu (buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt…) nên sử dụng nước gừng hoặc trà gừng.

Nước gừng tươi giải rượu rất tốt. Ảnh minh họa.

Cách giải rượu bằng gừng rất dễ, chỉ cần rửa sạch gừng tươi, sau đó thái lát mỏng và đem đun với nước uống.



Ngoài ra, bạn cũng có thể cho thêm ít mật ong vào nước gừng để có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa và nhanh chóng đẩy nồng độ cồn ra khỏi cơ thể.

Tác dụng: Do có tính nóng nên nước gừng có tác dụng lưu thông máu, khắc phục những cơn đau đầu, buồn nôn. Tuy nhiên, không nên áp dụng với người mắc bệnh dạ dày, vì tính cay nóng của gừng sẽ khiến triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn.

Liều dùng: Dùng ngay sau khi có triệu chứng say rượu, có thể dùng 1 - 2 lần/ngày.

Trúc Chi (t/h)