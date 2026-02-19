Bác sĩ bật mí 4 huyệt giải quyết chứng khó tiêu, 6 vị thảo dược hỗ trợ giảm cân, tăng nhu động ruột

Hệ tiêu hóa quá tải dễ dẫn đến đầy hơi, đau bụng, chậm tiêu, thậm chí táo bón.

Trong khi nhiều phòng khám nghỉ lễ, các bác sĩ y học cổ truyền gợi ý có thể xoa bóp 4 huyệt vị kết hợp 6 loại trà thảo dược để hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác tích tụ thức ăn, thúc đẩy đào thải phân tồn đọng, giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn mà không cần vội đến bệnh viện.

4 huyệt vị giúp giảm đầy hơi, đau dạ dày nhanh chóng

Bác sĩ Từ Kính Mẫn, khoa Đông y Bệnh viện Sin-Lau tại Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc cho biết, món ngon ngày Tết nếu ăn quá mức sẽ tạo gánh nặng lớn cho dạ dày và ruột. Với những rối loạn tiêu hóa nhẹ, xoa bóp huyệt đúng cách có thể giúp giảm khó chịu và thúc đẩy chuyển hóa.

Huyệt Nội quan giúp giảm đầy hơi và buồn nôn. Huyệt nằm ở mặt trong cổ tay, từ nếp gấp cổ tay đo lên khoảng ba khoát ngón tay. Khi cảm thấy bụng nhiều khí, buồn nôn, có thể day ấn nhẹ nhàng để điều hòa khí ở dạ dày.

Huyệt Trung quản chuyên xử lý tình trạng ăn quá no gây chướng bụng, đau dạ dày. Huyệt nằm trên đường giữa bụng, phía trên rốn khoảng một bàn tay. Đây là vị trí quan trọng trong hỗ trợ tiêu thực.

Huyệt Túc tam lý được xem là “người bảo vệ” của hệ tiêu hóa. Huyệt nằm dưới đầu gối ngoài khoảng bốn khoát ngón tay. Day ấn giúp tăng nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa toàn diện.

Huyệt Hãm cốc nằm ở mu bàn chân, chỗ lõm giữa xương ngón chân thứ hai và thứ ba. Khi có đau bụng, sôi bụng hoặc tiêu chảy nhẹ, có thể ấn huyệt này để giảm cảm giác chướng tức.

Khi xuất hiện khó chịu, chỉ cần xoa bóp nhẹ các huyệt trên vài phút là có thể phần nào tự cải thiện triệu chứng.

6 vị thảo dược hỗ trợ tiêu thực, giảm tích tụ mỡ và phân tồn đọng

Ngoài bấm huyệt, bác sĩ khuyến nghị có thể chuẩn bị sẵn một số dược liệu pha trà uống trong dịp Tết. Các vị này giúp thúc đẩy tiêu hóa, giảm tích tụ thức ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Trần bì tức vỏ quýt khô có tác dụng lý khí, kiện tỳ, giảm đầy bụng và buồn nôn sau ăn.

Sơn tra nổi tiếng với công dụng tiêu thực hóa tích, đặc biệt hỗ trợ phân giải chất béo từ thịt đỏ, rất phù hợp sau các bữa lẩu hoặc nướng.

Ô mai giúp tiêu thực, đồng thời hỗ trợ cân bằng đường ruột khi bị kích thích quá mức.

Mạch nha hỗ trợ chuyển hóa tinh bột từ cơm, mì, bánh kẹo, hạn chế tích tụ.

Quyết minh tử có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng, thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ đào thải phân cũ.

Phục linh giúp lợi thủy, giảm phù, kiện tỳ, phù hợp khi ăn mặn nhiều gây giữ nước.

Theo bác sĩ, có thể linh hoạt phối hợp các vị như trần bì và phục linh để kiện tỳ, sơn tra và mạch nha để tiêu thực, quyết minh tử để hỗ trợ đại tiện. Uống trà thảo dược đúng cách giúp giảm nguy cơ đầy bụng, tích tụ phân tồn đọng và hạn chế tăng cân sau Tết.

Dù ngày lễ là dịp thư giãn và thưởng thức ẩm thực, vẫn nên tránh ăn quá no trong mọi bữa. Kết hợp điều chỉnh khẩu phần, xoa bóp huyệt và dùng trà hỗ trợ sẽ giúp hệ tiêu hóa duy trì trạng thái ổn định. Khi trở lại công việc sau kỳ nghỉ, cơ thể vẫn nhẹ nhàng, tinh thần tỉnh táo thay vì nặng nề vì những bữa ăn quá đà.

Nguồn và ảnh: Health 2.0