Nghi án em rể ném vật liệu nổ vào nhà anh vợ: Sức khỏe các nạn nhân giờ ra sao?

Sáng 19/2, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bác sĩ Dương Tất Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực cho biết, bệnh viện tiếp nhận 9 nạn nhân cấp cứu trong vụ nghi án em rể ném vật liệu nổ vào nhà anh vợ . Trong đó, 1 người bị thương nhẹ, được xử trí ban đầu và cho xuất viện.

8 trường hợp còn lại phải điều trị nội trú, gồm 4 bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, đã được phẫu thuật khẩn cấp để lấy nhiều dị vật. Rất may, đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào nguy kịch đến tính mạng.

Cũng theo bác sĩ Linh, trong số những người bị ảnh hưởng bởi vụ nổ có một phụ nữ mang thai - con dâu chủ nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này xuống nhà lấy nước nên tránh được thương tích nghiêm trọng. Đến nay, chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan vụ nổ.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đang cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị thương. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, khoảng 18h45 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), tại gia đình ông Lê Thế Hưng (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế tại địa phương.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay các biện pháp nắm tình hình, kịp thời trấn an dư luận, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, em rể ông Lê Thế Hưng; trú tại tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn) là kẻ bị tình nghi liên quan vụ án.

Nghi can được phát hiện chết trong tư tế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát, thuộc tổ dân phố Bắc Hải (phường Nghi Sơn).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án giết người để thực hiện điều tra theo quy định. Hiện các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết liên quan.

Sau khi trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra xử lý vụ án, Thiếu tướng Tô Anh Dũng cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị đội ngũ y, bác sĩ tập trung cao nhất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để kịp thời cứu chữa, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân.