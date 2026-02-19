Nhiều người ngoài 60 vẫn hiểu nhầm: Tập thể dục không là tất cả

Ở tuổi 60–70, cách tốt nhất để trân trọng cuộc sống không chỉ là tập thể dục mà là ba điều sau

Càng lớn tuổi, con người càng biết quý trọng cuộc sống hơn. Ở giai đoạn từ 60 đến 70 tuổi, việc rèn luyện thể chất vẫn quan trọng, nhưng không còn là yếu tố quyết định. Có ba điều khác còn đáng giá hơn giúp bạn sống khỏe, sống vui và sống an nhiên.

1. Ăn uống đơn giản, thanh đạm và cân bằng

Ở tuổi già, khẩu vị nên hướng đến sự nhẹ nhàng và lành mạnh thay vì quá cầu kỳ. Bởi thông thường, món càng “ngon miệng” lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Những món nhiều dầu mỡ như thịt kho, canh xương dễ khiến mạch máu tắc nghẽn – trong khi người lớn tuổi vốn có hệ tuần hoàn yếu. Mảng bám tích tụ lâu ngày có thể dẫn tới đau tim, đột quỵ.

Ngoài ra, thực phẩm chứa nhiều đường và muối cũng khiến đường huyết tăng cao, gây gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp. Vì vậy, người cao tuổi nên đặt dinh dưỡng lên trên hương vị, ăn vừa đủ, điều độ. Nói cách khác, “ăn để sống khỏe”, chứ không chỉ “ăn cho ngon”.

2. Tránh xa môi trường gây căng thẳng

Khi tuổi đời càng cao, sức chịu đựng cảm xúc càng giảm. Một môi trường tiêu cực — dù là trong gia đình hay ngoài xã hội — đều có thể bào mòn tinh thần và sức khoẻ.

Sự tức giận, phiền muộn kéo dài không chỉ ảnh hưởng tâm lý mà còn là tác nhân gây bệnh. Không ít người lớn tuổi cảm thấy mệt mỏi vì phải trông cháu hay sống trong mối quan hệ gia đình thiếu hòa thuận.

Hãy dũng cảm rời khỏi những môi trường khiến bạn tổn thương. Ở tuổi này, giữ được tâm an là giữ được sức khỏe. Cuộc sống càng nhẹ nhõm, tuổi thọ càng dài lâu.

3. Biết cách quản lý và tự chủ cuộc sống

Hạnh phúc tuổi già không đến từ việc dựa dẫm, mà từ khả năng tự chăm sóc và an ủi chính mình. Cuộc sống là hành trình tự chữa lành – nếu biết yêu thương bản thân đúng cách, bạn sẽ luôn thấy mãn nguyện.

Đừng kỳ vọng con cái có thể luôn ở bên chăm sóc, vì ai cũng có cuộc sống riêng. Chính vì vậy, hãy chủ động sắp xếp cho mình một nhịp sống điều độ: ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống lành mạnh, hạn chế bia rượu và thuốc lá.

Bên cạnh đó, hãy làm điều khiến bạn vui — gặp gỡ bạn bè, đọc sách, đi du lịch hay học thêm điều mới. Mỗi niềm vui nhỏ sẽ giúp cuộc sống trở nên đáng quý và đầy ý nghĩa hơn.

Ở tuổi 60 – 70, sức khỏe tinh thần và sự bình an trong tâm mới là “bài thuốc” quý nhất. Khi biết trân trọng bản thân, bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều đáng để yêu thương và tận hưởng.