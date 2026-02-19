Hơn 8.300 "thiên thần nhỏ" chào đời trong 4 ngày nghỉ Tết

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác trực Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Ảnh: Bộ Y tế

Chào đón những công dân nhí đầu tiên của năm Bính Ngọ

Theo báo cáo từ Văn phòng Bộ Y tế gửi Chính phủ, tính từ sáng ngày 14/2 (28 tháng Chạp) đến trưa mùng 2 Tết Bính Ngọ, cả nước đã đón 8.358 trẻ sơ sinh chào đời. Riêng trong 24 giờ qua (từ mùng 1 đến trưa mùng 2 Tết), có 2.011 em bé đã cất tiếng khóc chào đời tại các cơ sở y tế.

Đây là những con số mang lại niềm vui và hy vọng khởi đầu cho một năm mới tốt lành, giữa bối cảnh các y bác sĩ vẫn đang miệt mài trực chiến 24/24.

Công tác cấp cứu và dự trữ máu đảm bảo

Tính đến trưa ngày 18/2, toàn quốc có gần 90.000 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong 24 giờ qua, các bệnh viện đã:

Tiếp nhận khám và cấp cứu cho hơn 39.200 bệnh nhân.

Thực hiện thành công hơn 2.200 ca phẫu thuật, trong đó có 407 ca cấp cứu khẩn cấp.

Đáng chú ý, tinh thần tương thân tương ái của người dân vẫn rất cao trong ngày Tết. Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhiều cá nhân và gia đình đã thực hiện "hẹn hò" đầu năm bằng việc đi hiến máu. Nhờ đó, tổng lượng máu dự trữ tại các cơ sở y tế tính đến trưa mùng 2 Tết đạt 19.857 đơn vị, cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị.

Các y bác sĩ trực Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng). Ảnh: Bộ Y tế

Cảnh báo về tai nạn giao thông và pháo nổ

Dù công tác an toàn được thắt chặt, tình hình tai nạn vẫn có những diễn biến phức tạp:

Tai nạn giao thông: Trong 24 giờ qua, ghi nhận 2.876 lượt khám, cấp cứu nghi liên quan đến giao thông. Số ca tử vong (bao gồm cả tiên lượng tử vong xin về) là 21 trường hợp.

Tai nạn do pháo nổ: Trong 4 ngày nghỉ Tết, đã có 267 trường hợp khám, cấp cứu nghi do pháo nổ, pháo hoa; riêng 24 giờ qua là 66 trường hợp, với 34 ca phải nhập viện điều trị.

Tình hình dịch bệnh ổn định, không thiếu thuốc

Về công tác phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết tình hình cơ bản được kiểm soát:

Sốt xuất huyết: Ghi nhận 144 trường hợp (giảm mạnh 139 ca so với ngày trước đó).

Tay chân miệng: 134 trường hợp (giảm 31 ca).

Sởi: Ghi nhận 14 ca (tăng nhẹ 5 ca so với ngày trước).

Các dịch bệnh nguy hiểm khác như bạch hầu, liên cầu lợn chưa ghi nhận ca mắc mới.

Đặc biệt, ngành Y tế đã chuẩn bị và cung ứng đầy đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, không có phản ánh nào về tình trạng thiếu thuốc tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.