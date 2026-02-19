Giải rượu bằng lá mít: Kinh nghiệm dân gian hay chỉ là lời đồn?

Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, cây mít (tên khoa học Artocarpus heterophyllus) rất phổ biến ở Việt Nam. Không chỉ quả mít được dùng làm thực phẩm mà lá, vỏ, rễ, nhựa của cây mít đều được sử dụng trong y học cổ truyền với nhiều mục đích khác nhau.

Theo kinh nghiệm dân gian, nước lá mít có tác dụng lợi sữa, thanh nhiệt, hỗ trợ tiểu tiện và giúp cơ thể dễ chịu hơn sau khi uống rượu. Có thể, sử dụng lá mít trước khi uống rượu cũng giúp phần nào hạn chế khả năng say và uống được nhiều hơn so với bình thường. Trong lá mít có những chất trung hòa rượu, làm hạn chế tối đa tác dụng xấu của cồn đối với dạ dày và cơ thể.

Chọn khoảng 5 lá mít bánh tẻ. Lá già khó ăn mà lá non lại ít tác dụng. Sau khi rửa sạch, có thể ngâm nước muối loãng khoảng 5 phút rồi để ráo nước trước khi nhai. Khi nhai nên nuốt nước và nhả bỏ phần bã. Cách dùng này được cho là giúp giảm cảm giác say, đỡ đau đầu, mệt mỏi và nóng trong người.

Về mặt khoa học, một số nghiên cứu cho thấy lá mít chứa các hợp chất như flavonoid và polyphenol, những chất có khả năng chống oxy hóa. Ngoài ra, lá mít còn chứa tanin, có tính làm se, giúp bảo vệ niêm mạc cùng một số hợp chất được ghi nhận có tác dụng chống viêm và bảo vệ gan trong các mô hình thực nghiệm.

Sau khi uống rượu, cơ thể phải đối mặt với tình trạng stress oxy hóa, trong đó gan là cơ quan chịu áp lực lớn nhất do phải chuyển hóa ethanol. Về cơ chế, các chất chống oxy hóa trong lá mít có thể góp phần hỗ trợ gan, giảm tổn thương tế bào, từ đó giúp người uống rượu cảm thấy đỡ mệt, tỉnh táo hơn phần nào.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Phương cũng nhấn mạnh rằng đến nay chưa có nghiên cứu lâm sàng trực tiếp nào chứng minh lá mít có khả năng trung hòa hay "giải" rượu theo đúng nghĩa y học. Những tác dụng được nhắc đến chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian và kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chưa đủ để khẳng định hiệu quả chắc chắn trên người.

Các bác sĩ cũng lưu ý, việc sử dụng lá mít chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế các cách phòng tránh say rượu đã được khuyến cáo như uống rượu có chừng mực, ăn no trước khi uống và tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu.

Lưu ý khi sử dụng lá mít - Chỉ nên dùng nước lá mít loãng, uống với lượng vừa phải. - Không nên sử dụng cho người có dạ dày yếu, dễ đầy bụng, khó tiêu. - Không dùng lá mít để thay thế các biện pháp y khoa trong trường hợp ngộ độc rượu nặng hoặc có biểu hiện bất thường sau khi uống rượu. Các chuyên gia khuyến cáo, cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe vẫn là hạn chế rượu bia. Những mẹo dân gian như dùng lá mít chỉ nên áp dụng thận trọng, tránh lạm dụng và không nên tin rằng có thể "chống say" hoàn toàn.

