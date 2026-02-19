Tại sao nguy cơ đột quỵ tăng cao vào dịp lễ Tết?

Trong dịp Tết, thói quen sinh hoạt của nhiều người xáo trộn so với ngày thường. Việc thức khuya, ăn nhiều thực phẩm béo, mặn, sử dụng rượu bia tăng, giảm vận động và không dùng thuốc đều đặn khiến nguy cơ bệnh tật gia tăng.

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết, vào kỳ nghỉ Tết, số bệnh nhân nhập viện do đột quỵ thường có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp là người trẻ dưới 40 tuổi.

“Nhiều người có thói quen thiếu khoa học, thường xuyên sử dụng rượu bia, đồ ăn nhanh, đồ chiên rán. Hơn thế, người trẻ hiện nay còn có xu hướng sử dụng nhiều chất kích thích, gây nghiện mới như ma tuý đá, cần sa, thuốc lá điện tử…là những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ”, BS Đại nói.

Bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bên cạnh đó, một thực tế đáng lo ngại là nhiều người có tâm lý trì hoãn đi khám, đi viện vào đầu năm mới vì lo ngại “xui xẻo”. Không ít trường hợp xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, choáng váng nhưng vẫn chủ quan, không đến cơ sở y tế vì cho rằng đó chỉ là biểu hiện mệt mỏi thông thường trong những ngày Tết.

Khi các triệu chứng tiến triển nặng hơn, người bệnh mới nhập viện thì thời điểm can thiệp đã muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ biến chứng.

Theo các bác sĩ, quan niệm đi khám, đi viện đầu năm là điều đen đủi mang tính chất mê tín, hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Việc trì hoãn thăm khám và điều trị không chỉ khiến bệnh diễn tiến nặng hơn mà còn có thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo TS.BS Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đột quỵ não là tình trạng cấp cứu tối khẩn, trong đó mỗi phút trôi qua có thể khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị tổn thương không hồi phục.

“Người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như: méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn ý thức đột ngột. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt để không bỏ lỡ “giờ vàng”, BS Tân cảnh báo.

Theo các bác sĩ, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng ngừa đột quỵ. Người dân nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm giàu chất béo bão hòa, gia vị đậm, đồ chiên xào và thực phẩm chế biến sẵn.

Thay vào đó, khẩu phần ăn hằng ngày cần tăng cường rau xanh, trái cây tươi, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu omega-3 như cá hồi, cá mòi.

Việc ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc hoặc nướng, đồng thời uống đủ nước mỗi ngày cũng giúp ổn định huyết áp và giảm gánh nặng cho hệ tim mạch.

Kiểm soát căng thẳng cũng là yếu tố quan trọng không kém trong phòng chống đột quỵ . Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ các biến cố tim mạch. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động giảm stress bằng các biện pháp như tập thở sâu, thiền, yoga hoặc dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Duy trì tinh thần lạc quan, tránh để những áp lực nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Người dân nên duy trì thói quen vận động thể chất đều đặn giúp cải thiện tuần hoàn máu, kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

Mỗi người nên dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe hoặc tập thể dục tại nhà, đồng thời hạn chế ngồi lâu, đặc biệt trong những bữa tiệc hoặc sinh hoạt kéo dài.

Ngoài ra, các bác sĩ nhấn mạnh cần hạn chế rượu bia và các chất kích thích, nhất là trong dịp lễ, Tết. Việc uống rượu bia quá mức có thể gây tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Người dân nên sử dụng rượu bia ở mức độ vừa phải, hoặc thay thế bằng các loại đồ uống không cồn, có lợi cho sức khỏe như nước ép trái cây hoặc trà xanh để bảo vệ bản thân và gia đình.

Đặc biệt, trong những ngày Tết, hệ thống y tế luôn tổ chức trực 24/7, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau ngực, khó thở hoặc cảm giác không khỏe rõ rệt, người dân cần đến cơ sở y tế sớm nhất có thể, tuyệt đối không nên chần chừ hay chờ đợi qua Tết.