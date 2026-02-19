Người đàn ông 55 tuổi tử vong, chuyên gia cảnh báo thói quen "lạ đời"

Hiện nay, nhiều người đang mắc phải sai lầm rằng tập thể dục càng nhiều càng tốt. Dù, hoạt động thể dục có rất nhiều lợi ích, nhưng nếu tập quá sức có thể khiến cơ thể đối mặt với nhiều tác hại nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Một trường hợp điển hình, người đàn ông đang tập tạ tử vong được chia sẻ lại thu hút sự chú ý cư dân mạng và hồi chuông cảnh báo cho những người đam mê bộ môn thể thao này nhưng đang tập luyện sai cách.

Cụ thể, người đàn ông 55 tuổi tử vong sau khi bị thanh tạ trượt khỏi tay và đè lên ngực trong lúc tập luyện tại một phòng gym ở Olinda, Brazil.

Người đàn ông 55 tuổi tử vong đột ngột khi đang tập tạ. Ảnh minh họa.

Đoạn video từ camera an ninh vào cuối năm 2025 ghi lại khoảnh khắc thanh tạ nặng trượt khỏi tay Ronald Montenegro 55 tuổi và rơi mạnh xuống ngực ông. Ngay lập tức, các nhân viên và những người đang tập luyện khác chạy đến hỗ trợ.

Người đàn ông này đã cố gắng tự đẩy thanh tạ ra, đứng dậy trong cơn đau dữ dội nhưng chỉ vài giây sau đã gục xuống.

Mặc dù ông được đưa đến trung tâm y tế gần đó, song các bác sĩ không thể cứu chữa.

Được biết, ông Ronald là chủ tịch bảo tàng nổi tiếng Palacio dos Bonecos Gigantes ở Olinda. Bảo tàng đã ra thông báo tưởng niệm, kèm theo hình ảnh ông bên dải ruy băng đen.

Đây không phải trường hợp đầu tiên tử vong do tập tạ sai cách, trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, một vận động viên nâng tạ ở Đài Loan (Trung Quốc) suýt bị nghẹt thở vì thanh tạ 104kg đè lên cổ. Tháng 9/2023, một người đàn ông 27 tuổi tại Trung Quốc cũng tử vong khi cổ bị kẹt giữa thanh đòn tạ nặng hơn 100kg và ghế tập. Hiện chưa rõ mức tạ ông Ronald sử dụng trước khi gặp nạn.

Chuyên gia cảnh báo những sai lầm nguy hiểm khi tập tạ, chớ mắc phải

Tiến sĩ Christopher Travers, chuyên gia thể hình, phó giáo sư tại Phòng khám Clinical Orthopaedic Surgery (Mỹ), phân tích những rủi ro phổ biến cần tránh khi nâng tạ.

- Nín thở: Nín thở khi làm bất cứ điều gì vất vả là điều mà hầu hết chúng ta đều mắc phải. Vị chuyên gia này giải thích tại sao điều này có thể gây hại. Ông nói: "Việc nín thở khi nâng tạ có thể dẫn đến tăng huyết áp nhanh chóng. Trong một số trường hợp, điều này có thể gây thoát vị bẹn và trong những trường hợp nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến bất tỉnh", theo Cleveland Clinic.

- Không nghỉ giữa các buổi tập: Chuyên gia Travers nói, tập luyện lặp đi lặp lại cùng một bộ phận cơ thể có thể dẫn đến chấn thương do hoạt động quá mức như viêm gân. Nên luôn thay đổi bài tập, ví dụ: xen kẽ những ngày tập tim mạch và các buổi tập luyện sức mạnh.

- Tập quá sức: Khi tập tạ nếu sử dụng hình thức và kỹ thuật không phù hợp trong quá trình luyện tập đối kháng sẽ không mang lại kết quả, mà còn có thể dẫn đến chấn thương. Do đó nếu bạn mới bắt đầu, hãy làm việc với một chuyên gia thể hình, người hiểu rõ về các kỹ thuật tập tạ phù hợp và có thể giúp bạn tìm được mức tạ vừa sức bạn.

- Cố gắng tập luyện trong khi đang bị chấn thương: Chuyên gia Travers nhắc nhở, bạn sẽ cảm thấy đau nhức sau khi nâng tạ - đó là một phần của quá trình rèn luyện sức mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn bị thương, đừng cố gắng vượt qua cơn đau hãy nghỉ ngơi để bảo vệ sức khỏe.

Cách tập tạ an toàn tốt cho sức khỏe

Theo Rigved Tadwalkar, bác sĩ tim mạch được chứng nhận bởi Hội đồng quản trị tại Trung tâm Sức khỏe Providence Saint John ở Santa Monica, California, trong các nghiên cứu trước đây, sự gia tăng khối lượng cơ bắp đã được chứng minh là có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên để tập tạ an toàn không phải ai cũng biết.

Dưới đây là một số khuyến nghị về cách kết hợp an toàn các hoạt động này:

- Bắt đầu chậm.

- Tập trung vào kỹ thuật.

- Thực hiện số lần (rep) thấp.

- Nghiên cứu kỹ các động tác cụ thể nếu chưa biết cách thực hiện bài tập đúng.

- Tập cùng một người bạn hoặc huấn luyện viên.

- Khởi động và thả lỏng trước và sau khi tập tạ.

- Chú trọng việc giãn cơ và bù nước.

- Tăng trọng lượng, thời gian hoặc cường độ tập theo thời gian.