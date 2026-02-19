6 dấu hiệu ngộ độc rượu, bia cần lưu ý

Ảnh minh họa: Syda Productions

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), ngộ độc rượu là một tình trạng cấp cứu y khoa nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và xử lý đúng cách.

Đầu năm, ngành Y tế khuyến cáo người dân nên vui xuân chừng mực, lựa chọn các loại đồ uống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. "Vui có chừng, dừng đúng lúc" không chỉ là khẩu hiệu giao thông mà còn là nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho mỗi cá nhân trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ này.