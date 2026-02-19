Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ cảnh báo gấp: 3 thói quen này, dù khó đến đâu cũng phải thay đổi

Nhồi máu não, một căn bệnh tưởng chừng như xa vời nhưng ngày càng phổ biến, đang âm thầm đe dọa sức khỏe của nhiều người. Nó thường xảy ra bất ngờ, mang đến nỗi đau đớn không thể chịu đựng được cho nhiều gia đình. Khi giải thích nguyên nhân gây nhồi máu não, các bác sĩ thường rơi nước mắt nhắc nhở bệnh nhân: nhiều khi, căn bệnh này không xảy ra đột ngột, mà là kết quả của những thói quen sinh hoạt tích lũy trong thời gian dài.

Với sự thay đổi lối sống hiện đại, ngày càng nhiều người bị đột quỵ do những thói quen không lành mạnh. Đặc biệt, lối sống ít vận động, thiếu ngủ mãn tính và chế độ ăn nhiều muối, nhiều chất béo - ba thói quen tưởng chừng vô hại này đang dần đưa chúng ta đến gần hơn với nguy cơ đột quỵ. Trước tình hình này, nhiều bác sĩ đang kêu gọi mọi người thay đổi những thói quen này, bất kể khó khăn đến đâu.

Thứ nhất, ngồi lâu là hiện tượng phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Nhiều người ngồi hàng giờ liền ở nơi làm việc, và tiếp tục ngồi ở nhà xem tivi, chơi điện thoại, thậm chí ăn uống khi đang ngồi. Nghiên cứu đã chứng minh những nguy hiểm của việc ngồi lâu. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu khắp cơ thể mà còn làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Cụ thể, việc ngồi lâu có thể cản trở lưu thông máu, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Điều này đặc biệt đúng ở chi dưới, nơi lưu lượng máu chậm hơn, khiến cục máu đông dễ hình thành trong mạch máu. Nếu cục máu đông vỡ ra và đi vào hệ tuần hoàn, nó có thể di chuyển đến não, làm tắc nghẽn mạch máu và gây đột quỵ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ít vận động có nguy cơ đột quỵ cao hơn đáng kể so với những người năng động. Ngay cả những người tập thể dục thường xuyên và duy trì sức khỏe tốt cũng không thể tránh khỏi các nguy cơ về tim mạch nếu họ ngồi trong thời gian dài. Do đó, lối sống ít vận động được coi là một yếu tố chính góp phần gây ra đột quỵ.

Thứ hai, thiếu ngủ mãn tính cũng là một yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ngày nay, ngày càng nhiều người trẻ hy sinh giấc ngủ để làm việc hoặc giải trí, khiến việc thức khuya trở nên phổ biến. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi tột độ mà còn làm suy giảm nghiêm trọng tuần hoàn máu và làm tăng gánh nặng cho các mạch máu.

Khi bạn thức khuya, quá trình tiết hormone trong cơ thể bị rối loạn, huyết áp tăng cao và gánh nặng cho tim cũng tăng lên. Đặc biệt đối với não bộ, thiếu ngủ kéo dài có thể dẫn đến giảm độ đàn hồi của mạch máu, cản trở lưu thông máu và làm tăng thêm nguy cơ đột quỵ.

Nhiều người không nhận ra rằng thức khuya thực chất đang dần dần làm suy yếu sức khỏe của họ, và những tổn hại mà nó gây ra cho hệ tim mạch có thể không biểu hiện rõ ràng trong nhiều thập kỷ.

Thiếu ngủ kéo dài gây áp lực quá mức lên thành trong của mạch máu, từ đó thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch càng nặng, nguy cơ đột quỵ càng cao. Các bác sĩ cảnh báo rằng thức khuya không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây đột quỵ.

Cuối cùng, thói quen ăn nhiều muối và chất béo. Nhiều người thích ăn đồ mặn, đặc biệt là các loại thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối cao, chẳng hạn như đồ muối chua, kim chi và thịt hun khói. Mặc dù chúng có vị ngon, nhưng lại tiềm ẩn những rủi ro đáng kể cho sức khỏe. Việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể dễ dàng dẫn đến huyết áp cao. Theo thời gian, huyết áp cao có thể đẩy nhanh quá trình xơ cứng động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Chế độ ăn nhiều muối không chỉ làm tăng gánh nặng cho thận mà còn làm tổn thương thành mạch máu, khiến chúng trở nên dễ vỡ hơn. Nhiều người đã nhận thức được những nguy hiểm của chế độ ăn nhiều chất béo. Mặc dù đồ chiên rán và thịt đỏ có thể mang lại cảm giác no tạm thời, nhưng chúng giàu axit béo bão hòa, và việc tiêu thụ lâu dài có thể dẫn đến rối loạn lipid máu và tăng mức cholesterol.

Khi nồng độ cholesterol quá cao, nó có thể tích tụ trên thành trong của mạch máu, tạo thành mảng bám dẫn đến hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu, có khả năng gây đột quỵ trong trường hợp nặng . Các nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ quá nhiều muối và chất béo có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và tăng lipid máu cao hơn đáng kể. Những yếu tố này trực tiếp đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho đột quỵ phát triển.

Bên cạnh ba thói quen quan trọng đã đề cập ở trên, lối sống của nhiều người có thể chứa đựng những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn khác mà thường khó phát hiện, nhưng vai trò của chúng trong việc gây ra đột quỵ không nên bị đánh giá thấp. Ví dụ, mức độ căng thẳng tinh thần cao cũng là một yếu tố tiềm ẩn dẫn đến đột quỵ.

Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt ngày nay, nhiều người phải chịu áp lực công việc và cuộc sống rất lớn. Căng thẳng tinh thần và lo lắng kéo dài có thể dễ dàng dẫn đến huyết áp và lượng đường trong máu không ổn định, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu não.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng căng thẳng kéo dài làm tăng nồng độ hormone cortisol trong cơ thể, dẫn đến co mạch và làm chậm lưu lượng máu. Điều này không chỉ gây tổn hại cho hệ tim mạch mà còn thúc đẩy sự hình thành huyết khối. Do đó, học cách giảm căng thẳng, thư giãn và duy trì thái độ tích cực là rất quan trọng để phòng ngừa đột quỵ.

Mặc dù nhịp sống hiện đại nhanh và áp lực công việc ngày càng tăng có thể khiến việc thay đổi những thói quen xấu này trở nên khó khăn, nhưng điều cần thiết là phải hành động càng sớm càng tốt vì sức khỏe của chính bạn và hạnh phúc của gia đình. Bắt đầu từ bây giờ, việc thay đổi những thói quen xấu này có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ và cho phép bạn tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài hơn.

Theo Sohu