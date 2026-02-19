Nghiên cứu hé lộ bí mật về cực khoái ở nữ giới

Trong nhiều năm, vấn đề cực khoái ở nữ giới thường được xem là chủ đề tế nhị và ít được nghiên cứu một cách hệ thống. Tuy nhiên, một công trình mới từ các nhà khoa học tại Đại học Essex (Vương Quốc Anh) đã đưa ra góc nhìn khác. Thay vì tập trung vào rối loạn hay “khoảng cách thỏa mãn” giữa nam và nữ, nhóm nghiên cứu tìm cách lý giải điều gì giúp phụ nữ có cực khoái, trải nghiệm viên mãn hơn.

Khả năng lắng nghe cơ thể là “chìa khóa” để nữ giới đạt cực khoái

Vấn đề cực khoái ở nữ giới thường được xem là chủ đề tế nhị và ít được nghiên cứu một cách hệ thống (Ảnh: Shutterstock).

Nghiên cứu do tiến sĩ Megan Klabunde dẫn đầu đã khảo sát 360 phụ nữ về trải nghiệm đời sống chăn gối. Kết quả cho thấy những người đạt trạng thái thỏa mãn thường xuyên hơn có khả năng “cảm nhận nội tại” cao hơn. Đây là cảm nhận và diễn giải các tín hiệu từ bên trong cơ thể. Đó có thể là việc nhận biết rõ nhịp tim, hơi thở, cảm giác căng cơ, sự thay đổi nhiệt độ cơ thể hay các phản ứng sinh lý tinh tế khác.

Theo nhóm nghiên cứu, khi phụ nữ tập trung vào cảm giác của cơ thể mình thay vì bị chi phối bởi suy nghĩ, áp lực hay sự phân tâm, khả năng đạt trạng thái cao trào và mức độ hài lòng đều tăng lên đáng kể.

“Phụ nữ cần rời khỏi những suy nghĩ trong đầu và quay trở lại với cơ thể mình để có trải nghiệm trọn vẹn hơn” , tiến sĩ Klabunde cho biết. Bà nhấn mạnh rằng cực khoái xảy ra thường xuyên và mang lại sự hài lòng cao hơn khi người phụ nữ thực sự chú ý đến cảm giác bên trong cơ thể.

Không chỉ là vấn đề rối loạn

Trước đó, nhiều nghiên cứu từng chỉ ra tồn tại “khoảng cách cực khoái”, trong đó nam giới đạt cao trào thường xuyên hơn nữ giới. Một khảo sát của một hãng bao cao su nổi tiếng trên 2.000 người Anh cho thấy trung bình nam giới đạt trạng thái này nhiều gấp bốn lần so với nữ giới.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Klabunde, việc chỉ tập trung vào rối loạn chức năng ở nữ giới là chưa đủ. “Có rất ít nghiên cứu mô tả quá trình đạt cực khoái một cách bình thường ở phụ nữ, cũng như cách giúp họ cải thiện trải nghiệm đó” , nữ tiến sĩ nói.

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả phát hiện phụ nữ đạt cực khoái khi tự khám phá cơ thể nhiều hơn khoảng 20% so với khi ở cùng bạn đời. Đồng thời, mức độ cảm nhận nội tại cao còn liên quan trực tiếp đến cảm nhận hài lòng sau trải nghiệm.

Điều này cho thấy việc thấu hiểu và tin tưởng vào tín hiệu cơ thể đóng vai trò quan trọng. Theo các nhà khoa học, sự giao tiếp cởi mở và tôn trọng cảm nhận của phụ nữ có thể góp phần nâng cao chất lượng đời sống tình cảm cho cả hai phía.

Hướng đi mới cho sức khỏe tinh thần và mối quan hệ

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng phát hiện này sẽ mở ra hướng tiếp cận tích cực hơn đối với sức khỏe tình dục ở nữ giới - không chỉ tập trung vào vấn đề, mà nhấn mạnh vào việc tăng cường nhận thức cơ thể và sự tự tin.

“Hiểu rõ quá trình đạt cực khoái ở phụ nữ có thể giúp cải thiện chất lượng sống, đồng thời nâng cao sự hài lòng trong mối quan hệ” , tiến sĩ Klabunde kết luận.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ nữ quan tâm đến sức khỏe toàn diện, từ thể chất đến tinh thần, việc lắng nghe và thấu hiểu cơ thể mình có thể chính là “mảnh ghép” còn thiếu để hướng tới sự cân bằng và viên mãn hơn trong đời sống cá nhân.

Nguồn: Dailymail