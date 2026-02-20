Người phụ nữ 61 tuổi tử vong vì một thói quen ăn uống "quen mặt" ai cũng dễ mắc phải

Cuộc sống bận rộn, nhiều người thường có thói ăn uống không điều độ tiềm ẩn nhiều nguy hại. Thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong sau khi ăn uống sai cách. Một sự việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc thời gian gần đây được cư dân mạng chia sẻ đã thu hút sự chú ý.



Cụ thể, người phụ nữ xấu số nói trên là bà Triệu, 61 tuổi ở Trung Quốc. Được biết, trước khi đột ngột tử vong bà Triệu vừa ăn xong một bát mì và cảm thấy đầy bụng, buồn ngủ nên đi nằm ngay. Tuy nhiên khoảng hai tiếng sau, khi con gái vào phòng gọi dậy, bà đã ngừng thở , khuôn mặt tím tái, một tay còn nắm chặt ngực áo. Cấp cứu được gọi ngay lập tức, nhưng bác sĩ chỉ có thể xác nhận bà đã tử vong do ngừng tim đột ngột, theo Sohu.

Người phụ nữ 61 tuổi đột ngột tử vong sau bữa trưa. Ảnh minh họa.

Các bác sĩ cảnh báo, những thói quen tưởng chừng vô hại sau bữa ăn đều có thể là "kẻ giấu mặt" gây ra đột tử sau bữa ăn, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền tim mạch. Dưới đây là những thói quen cực hại sau bữa ăn, nhiều người vẫn đang làm mà không để ý:

- Hút thuốc ngay sau bữa ăn: Sau khi ăn, tốc độ tuần hoàn máu tăng cao, khiến cơ thể hấp thụ nicotine nhanh hơn gấp 2-3 lần bình thường. Hút thuốc ngay sau bữa ăn không chỉ gây xơ vữa động mạch, tổn thương phổi mà còn làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

- Tập thể dục ngay sau khi ăn: Nhiều người nghĩ ăn xong đi bộ cho tiêu, nhưng thực tế, vận động mạnh khi dạ dày đang căng sẽ khiến máu dồn ra tay chân, giảm lưu lượng máu tới hệ tiêu hóa, dễ gây đầy bụng, buồn nôn, thậm chí sa dạ dày.

- Đi tắm ngay sau khi ăn: Nhiều người có thói quen tắm sau bữa trưa, nhưng khi tắm, máu dồn ra da để điều hòa nhiệt độ, khiến lưu lượng máu về tim và não giảm, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi có bệnh tim mạch, huyết áp. Bác sĩ khuyến cáo nên đợi ít nhất 30 phút sau bữa ăn mới tắm và nên tắm bằng nước ấm.

Chuyên gia gợi ý những thói quen tốt cho sức khỏe sau khi ăn

- Không nên nằm ngay sau khi ăn no: Sau khi ăn xong, dạ dày của con người sẽ bước vào thời kỳ làm việc cao điểm, tiết ra một lượng lớn dịch vị, giúp cho quá trình tiêu hóa. Nếu bạn vội vàng nằm nghỉ sau khi ăn, axit trong dạ dày sẽ không thể bao phủ hoàn toàn thức ăn, hiệu quả tiêu hóa giảm. Không chỉ vậy, sau khi ăn no, lượng lớn máu trong cơ thể sẽ được tập trung ở dạ dày giúp tiêu hóa tốt. Nằm ngủ trong trường hợp thiếu máu não tạm thời cũng là gánh nặng cho cơ thể, nhất là với người lớn tuổi.

- Nên ngồi nghỉ sau khi ăn: Ngồi nghỉ sau bữa ăn no là lựa chọn rất tốt. Tư thế ngồi cho phép thức ăn đi vào ruột thuận lợi hơn sau khi tiêu hóa. Theo Aboluowang, cơ thể con người tiêu hóa và hấp thụ suốt quá trình dài, có nghĩa là sau khi ăn, thực phẩm sẽ lưu lại trong dạ dày trong một khoảng thời gian. Tư thế ngồi không ảnh hưởng đến sự tiếp xúc của dịch vị với thức ăn, cũng như không ảnh hưởng đến việc lưu thông máu.