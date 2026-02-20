Mùng 4 Tết, nhiều phụ nữ thấy mình “già đi” rõ rệt: Vì sao?

“Chỉ hơn một tuần Tết mà tôi thấy mình như… già thêm vài tuổi.”

Có những thay đổi không đến từ tuổi tác… mà bắt đầu từ vài ngày Tết tưởng như rất bình thường

Buổi sáng mùng 6 Tết, chị Thương đứng trước gương khá lâu.

Chiếc váy chị từng mặc vừa vặn vào dịp tất niên năm ngoái giờ ôm chặt vùng eo. Làn da vốn sáng đều bỗng sạm đi, vùng dưới mắt lộ rõ quầng thâm. Chị vuốt nhẹ mái tóc, nhận ra tóc rụng nhiều hơn bình thường, sợi tóc khô và dễ gãy.

Chị thở dài, rồi tự cười: “Chắc tại mình già rồi…”.

Nhưng điều khiến chị bối rối không phải là chuyện già đi. Mà là cảm giác mọi thứ dường như đến quá nhanh – chỉ sau một cái Tết.

Ảnh minh họa

Một cái Tết… và những kỷ luật âm thầm vỡ trận

Trước Tết, chị Thương vốn là người sống khá nguyên tắc.

Chị tập yoga 3 buổi mỗi tuần.

Ăn uống điều độ.

Skincare chưa từng bỏ buổi tối nào.

Nhưng Tết đến, mọi thứ thay đổi.

Những đêm thức khuya gói bánh, dọn nhà, chuẩn bị cỗ cúng nối tiếp nhau. Những buổi họp mặt kéo dài đến khuya, những ly rượu xã giao khó từ chối. Những bữa ăn liên tục với bánh chưng, thịt kho, mứt ngọt, nước ngọt…

Chị từng tự nhủ: “Chỉ vài ngày thôi, không sao đâu”.

Nhưng vài ngày ấy kéo dài thành gần hai tuần.

Và khi Tết qua, cơ thể chị như gửi lại một bản báo cáo thẳng thắn: Mệt mỏi, mất ngủ, tăng cân, da xỉn màu, tóc yếu đi.

Điều nhiều phụ nữ không nhận ra: Sau tuổi 35, cơ thể không còn “chịu đựng giỏi” như trước

Bác sĩ nội tiết thường gọi giai đoạn sau 35 tuổi là thời điểm cơ thể phụ nữ bắt đầu bước vào vùng dao động hormone. Estrogen - hormone gắn liền với làn da, mái tóc, chuyển hóa và cảm xúc – bắt đầu suy giảm không đều.Ở giai đoạn này, cơ thể giống như một hệ thống tinh vi. Chỉ cần thay đổi nhịp sinh hoạt vài ngày cũng có thể tạo ra những phản ứng dây chuyền.

Tết - với lịch sinh hoạt đảo lộn - vô tình trở thành phép thử mà nhiều cơ thể trung niên khó vượt qua như trước.

Ảnh minh họa

Khi niềm vui ẩm thực ngày Tết lặng lẽ làm collagen “mệt mỏi”

Chị Thương nhớ lại những ngày Tết năm nay, chị gần như không từ chối bất kỳ món ăn nào.

“Cả năm mới có dịp quây quần, ai cũng gắp thức ăn cho mình. Từ chối thì thấy áy náy”, chị nói.

Nhưng các nghiên cứu da liễu cho thấy lượng đường cao có thể kích hoạt quá trình glycation - phản ứng khiến collagen bị cứng và dễ đứt gãy. Collagen yếu đi, làn da mất độ đàn hồi, nếp nhăn xuất hiện rõ hơn.

Đó là lý do nhiều phụ nữ cảm thấy da mình “xuống cấp” nhanh sau những dịp ăn uống kéo dài.

Không chỉ da, lượng đường và chất béo cao còn làm tăng stress oxy hóa - một trong những cơ chế quan trọng thúc đẩy lão hóa tế bào. Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Dermatology, lượng đường cao trong khẩu phần ăn có thể thúc đẩy quá trình glycation – phản ứng khiến collagen và elastin bị phá vỡ cấu trúc. Khi collagen suy giảm, da dễ xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ và kém đàn hồi.

Những đêm thiếu ngủ - thứ mà phụ nữ thường đánh đổi nhiều nhất dịp Tết

Nếu có điều gì phụ nữ thường hy sinh nhiều nhất trong những ngày Tết, đó là giấc ngủ.

Chị Hương nhớ rõ cảm giác nằm xuống giường lúc gần 1 giờ sáng, rồi 5 giờ đã phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.

Những đêm ngủ chập chờn kéo dài khiến chị luôn cảm thấy đầu óc mơ hồ, tâm trạng dễ cáu gắt.

Theo các nghiên cứu về giấc ngủ, thiếu ngủ làm tăng cortisol - hormone stress có thể phá vỡ collagen, làm da chậm phục hồi và khiến cơ thể dễ tích mỡ hơn. Theo Cleveland Clinic, thiếu ngủ làm tăng hormone cortisol – hormone stress có khả năng phá hủy collagen, làm da mỏng và chậm phục hồi. Đồng thời, thiếu ngủ còn làm giảm hormone tăng trưởng (GH), vốn đóng vai trò tái tạo mô và duy trì sự trẻ trung của cơ thể.

Một nghiên cứu tại Đại học Case Western Reserve cho thấy những người ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm có dấu hiệu lão hóa da nhanh hơn đáng kể so với nhóm ngủ đủ giấc.

Không chỉ là làn da, giấc ngủ kém còn ảnh hưởng trực tiếp đến cân nặng. Khi ngủ thiếu, hormone leptin (tạo cảm giác no) giảm, trong khi ghrelin (kích thích thèm ăn) tăng lên – khiến nhiều phụ nữ dễ ăn quá mức trong dịp Tết.

Cũng chính hormone này khiến nhiều phụ nữ sau Tết nhận ra cân nặng tăng nhanh dù họ không cảm thấy mình ăn nhiều hơn đáng kể.

Những câu hỏi vô tư… đôi khi trở thành áp lực vô hình

Chiều mùng 3, trong một buổi họp mặt họ hàng, chị Tương nghe một người thân cười hỏi: "Dạo này bận quá hay sao mà nhìn mệt thế?”.

Câu nói không ác ý. Nhưng chị nhận ra mình suy nghĩ về nó suốt buổi tối hôm đó.

Nhiều phụ nữ trung niên chia sẻ rằng Tết không chỉ là áp lực công việc nhà mà còn là áp lực ngoại hình. Khi tuổi tác bắt đầu hiện rõ trên làn da, vóc dáng, những câu hỏi xã giao đôi khi trở thành nỗi lo thầm lặng.

Theo các chuyên gia tâm lý, stress kéo dài có thể làm tăng viêm mạn tính trong cơ thể – yếu tố liên quan trực tiếp đến lão hóa sớm, rụng tóc và rối loạn nội tiết.

Điều khiến nhiều phụ nữ bất ngờ: Cơ thể có thể “trẻ lại” nếu được lắng nghe đúng cách.

Sau Tết năm ngoái, chị Hương từng mất gần hai tháng để lấy lại nhịp sống cũ. Nhưng năm nay, chị quyết định làm khác.

Chị không đặt mục tiêu giảm cân nhanh hay làm đẹp cấp tốc. Thay vào đó, chị bắt đầu từ những việc nhỏ: ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau xanh hơn, quay lại thói quen tập yoga buổi sáng.

Sau vài tuần, chị nhận ra làn da sáng hơn, tóc ít rụng hơn và tinh thần nhẹ nhõm hơn.

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng cơ thể phụ nữ có khả năng phục hồi đáng kể nếu được hỗ trợ đúng thời điểm. Việc điều chỉnh nhịp sinh học, bổ sung dinh dưỡng chống oxy hóa và duy trì vận động có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Khi phụ nữ trung niên học cách đón Tết theo một định nghĩa khác

Chị Thương nói rằng điều chị học được sau nhiều cái Tết không phải là cách nấu mâm cỗ hoàn hảo, mà là cách giữ gìn sức khỏe của chính mình.

“Ngày trước tôi nghĩ chăm lo cho gia đình là ưu tiên số một. Bây giờ tôi hiểu, nếu mình kiệt sức, mình cũng không thể chăm sóc ai tốt được”.

Ngày càng nhiều phụ nữ bước qua tuổi 40 bắt đầu thay đổi cách nhìn về Tết. Họ học cách từ chối bớt những áp lực không cần thiết, ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Lão hóa đôi khi không đến từ tuổi tác… mà từ cách chúng ta sống với cơ thể mình

Những dấu hiệu già đi sau Tết có thể khiến nhiều phụ nữ lo lắng. Nhưng các chuyên gia cho rằng đó cũng là tín hiệu để cơ thể nhắc nhở về sự cân bằng.

Tuổi tác là điều không thể tránh. Nhưng cách chúng ta chăm sóc giấc ngủ, dinh dưỡng, cảm xúc và nội tiết có thể quyết định tốc độ lão hóa.

Và với nhiều phụ nữ trung niên, hành trình giữ gìn sự trẻ trung không còn là cuộc chạy đua với thời gian – mà là quá trình học cách sống dịu dàng hơn với chính mình.