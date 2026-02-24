Bệnh nhân lupus ban đỏ nhận TIN VUI ngay đầu năm mới

Lupus ban đỏ hệ thống là một trong những bệnh tự miễn phức tạp với nhiều biến chứng nghiêm trọng . Khoảng 10-20% bệnh nhân lupus thuộc nhóm kháng trị, không đáp ứng với các phương pháp điều trị chuẩn hiện nay.

GS Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ, được sự đồng ý của Bộ Y tế, Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen - Đại học VinUni phối hợp với Bệnh viện Vinmec bắt đầu tuyển chọn bệnh nhân lupus để điều trị bằng liệu pháp tế bào CAR-T.

Khác với các phương pháp điều trị truyền thống phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, liệu pháp CAR-T hướng tới tiêu diệt các tế bào B sinh ra kháng thể tự miễn và tái lập lại cân bằng của hệ miễn dịch.

Theo chuyên gia, kết quả nghiên cứu quốc tế gần đây cho thấy nhiều tín hiệu rất tích cực

- Một nghiên cứu tại Đức công bố năm 2022 trên nhóm bệnh nhân lupus nặng kháng trị cho thấy 100% bệnh nhân đạt lui bệnh hoàn toàn sau điều trị CAR-T và có thể ngừng toàn bộ thuốc ức chế miễn dịch, duy trì lui bệnh trên 2 năm theo dõi.

- Các báo cáo cập nhật năm 2023–2024 với số lượng bệnh nhân lớn hơn ghi nhận tỷ lệ đáp ứng cao từ 80–90%.

Những kết quả này mở ra hy vọng về một chiến lược điều trị mang tính “tái lập hệ miễn dịch”, thay vì chỉ kiểm soát triệu chứng như trước đây.

Các bệnh nhân tham gia chương trình được miễn toàn bộ chi phí điều trị. Tổng kinh phí chương trình nghiên cứu (19,8 tỷ đồng) do Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Tiêu chí tham gia chương trình nghiên cứu

- Bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống, tuổi từ 16–50

- Đã điều trị theo phác đồ chuẩn ≥ 6 tháng nhưng không đạt tiêu chuẩn đáp ứng (Lupus kháng trị hoặc viêm thận lupus kháng trị).

Ngay từ bây giờ, bạn có thể gửi thông tin về:

GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen.

Email: liem.nt@vinuni.edu.vn hoặc nhắn tin qua messenger.