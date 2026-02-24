Bác sĩ phẫu thuật cảnh báo trực tiếp nam giới: Đừng bao giờ bỏ qua 5 dấu hiệu ung thư này!

Trong số các vấn đề sức khỏe mà nam giới phải đối mặt, ung thư tuyến tiền liệt hiện được nhắc đến nhiều nhất, báo Anh Mirror đưa tin.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đồng Nai, ung thư tuyến tiền liệt thường gặp nhất ở nam giới lớn tuổi. Tần suất mắc mới đứng hàng thứ 2, tử vong hàng thứ 5 trong các bệnh ung thư ở nam giới.

Tại Việt Nam, theo Globocan 2020, ung thư tuyến tiền liệt đứng thứ 5 về tỉ lệ mắc mới và đứng thứ 7 về tử vong trong các ung thư ở nam giới. (Ảnh minh họa)

Mới đây, một bác sĩ phẫu thuật đã lên tiếng cảnh báo về các dấu hiệu điển hình của căn bệnh này.

Những triệu chứng cần chú ý của ung thư tuyến tiền liệt

Giáo sư Prabhakar Rajan là bác sĩ tiết niệu và phẫu thuật robot tại hệ thống Bệnh viện University College London Hospitals (Anh).

Bác sĩ Rajan cho biết các dấu hiệu cảnh báo của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển bao gồm:

- Đau ở vùng lưng dưới, xương chậu hoặc hông;

- Sụt cân bất thường;

- Có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch;

- Khó đạt hoặc duy trì sự cương cứng;

- Khác thường khi đi tiểu: Khó khăn khi đi tiểu, cảm thấy bàng quang không rỗng hoàn toàn sau khi tiểu xong, dòng nước tiểu yếu, cảm giác buồn tiểu thường xuyên hơn bình thường, rò rỉ nước tiểu trước hoặc sau khi đi tiểu.

Dù các vấn đề về tiểu tiện khá phổ biến khi nam giới lớn tuổi, ông khuyên mọi người nên trao đổi với bác sĩ nếu bắt đầu gặp những khác thường kể trên.

Chuyên gia khuyên nam giới nên đi khám nếu gặp các triệu chứng cảnh báo của ung thư tuyến tiền liệt. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Rajan nói: “Có một hoặc nhiều triệu chứng kể trên không nhất thiết có nghĩa là bạn mắc ung thư tuyến tiền liệt, và việc không có triệu chứng cũng không đồng nghĩa là bạn không mắc bệnh. Hãy trao đổi với bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ tiết niệu.”

Cách giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Theo bác sĩ Rajan, bạn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt bằng cách thay đổi một số thói quen lối sống. Ông khuyến nghị duy trì hoạt động thể chất và cân nặng hợp lý, đồng thời áp dụng chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải giàu rau xanh – đặc biệt là cà chua và bông cải xanh – cùng với trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và cá.

Ông cũng khuyên nên hạn chế thịt đỏ và tránh tiêu thụ quá mức các sản phẩm sữa, không hút thuốc và giảm lượng rượu bia. Hãy đảm bảo cơ thể nhận đủ vitamin D từ ánh nắng mặt trời, thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung. Một số thực phẩm dường như cũng có tác dụng bảo vệ tuyến tiền liệt, bao gồm trà xanh, thực phẩm từ đậu nành, nghệ và lựu.

(Theo Mirror, Bệnh viện Đồng Nai)