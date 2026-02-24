Những ngày đầu năm ấm áp ở Viện Huyết học - Truyền máu trung ương

Những ngày đầu xuân, khi phố phường còn rộn ràng sắc đỏ và tiếng chúc Tết, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vẫn hiện diện một nhịp sống thật đặc biệt - lặng thầm mà ấm áp.

Trong không gian rực rỡ sắc xuân với đèn lồng, hoa đào, hoa cúc vàng, những giọt máu hồng vẫn đều đặn được trao đi. Nụ cười tươi của người hiến máu, cái nắm tay động viên của điều dưỡng, những ngón tay tạo hình trái tim thay cho lời chúc năm mới… tất cả tạo nên một bức tranh đầu năm đầy yêu thương và sẻ chia.

Có những người tranh thủ những ngày nghỉ để đến hiến máu. Có những cán bộ y tế vẫn miệt mài bên túi máu, bên phòng xét nghiệm, bên hành lang bệnh viện. Và phía sau cánh cửa các khoa phòng, những đơn vị máu được tiếp nhận, sàng lọc, bảo quản cẩn thận - sẵn sàng mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Đầu năm mới, giữa không khí đoàn viên, mỗi giọt máu trao đi chính là một lời chúc bình an gửi đến những bệnh nhân đang chờ đợi. Ấm áp không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi nghĩa tình của những tấm lòng thiện nguyện và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Cùng VTV Times đến với những khoảnh khắc đẹp đầu năm mới được ghi lại tại nơi đây:

Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương



