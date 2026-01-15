Cô gái Huế đột ngột qua đời trước ngày cưới nửa tháng do mắc bệnh lupus ban đỏ: Cảnh báo 1 nhóm phụ nữ nguy cơ cao mắc bệnh

Gần đây, mạng xã hội không khỏi đau buồn trước câu chuyện chia lìa của cặp đôi sắp cưới Bùi Trí Cường (SN 2002, quê Thanh Hóa) và Hồ Thị Hiếu (SN 2002, TP Huế). Khi hạnh phúc còn chưa kịp gọi tên, họ đã phải xa nhau mãi mãi bởi khoảng cách nghiệt ngã - cách biệt âm dương. Chú rể Bùi Trí Cường cho biết, Hồ Hiếu được các bác sĩ xác định mắc lupus ban đỏ, một căn bệnh tự miễn nguy hiểm và diễn tiến phức tạp.

Trước đó, cô phát hiện bệnh từ khoảng tháng 5/2025 và từng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thời gian đầu, gia đình chỉ được thông báo Hiếu gặp vấn đề về khớp và tim. Mãi đến khi cô qua đời, người thân mới bàng hoàng biết bệnh thực sự là lupus ban đỏ đã chuyển sang giai đoạn biến chứng nặng. Bên cạnh câu chuyện khiến mọi người đau xót khi âm dương cách biệt, căn bệnh này là gì, nguy hiểm ra sao... cũng là đặt băn khoăn lớn.



Vậy, lupus ban đỏ là bệnh gì?

Theo Healthline, bệnh lupus ban đỏ hay còn gọi là lupus ban đỏ hệ thống, là bệnh thường gặp nhất trong nhóm bệnh tổ chức liên kết tự miễn, bên cạnh những bệnh như viêm đa cơ. Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh tự miễn đa cơ quan, tức là một khi bệnh nhân đã mắc bệnh thì sẽ kéo theo rất nhiều các cơ quan trong cơ thể bị tổn thương.

Do đó, có thể nói lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh nặng, ảnh hưởng đến ngoài da và toàn bộ hệ thống, đôi khi sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng con người

Những dấu hiệu nào cảnh báo bệnh lupus ban đỏ

Những dấu hiệu đầu tiên hay gặp nhất của bệnh lupus ban đỏ chính là những tổn thương bên ngoài da. Bệnh nhân bị lupus ban đỏ có những tổn thương ngoài da đa dạng về hình thái dẫn đến nhiều trường hợp bệnh nhân sẽ bị chẩn đoán nhầm sang các bệnh lý khác. Tổn thương hay gặp nhất của bệnh lupus ban đỏ chính là những nốt phát ban hình cánh bướm, màu đỏ tươi, có thể hơi ngả tím, tập trung nhiều ở mặt và những khu vực trên cơ thể thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.

Chưa hết, lupus ban đỏ hệ thống còn có rất nhiều hình thái lâm sàng khác như tổn thương da ban cấp, mãn tính, viêm mạch. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống lại không có biểu hiện bên ngoài da.

Những bệnh nhân này sẽ có biểu hiện bệnh ở cơ quan bên trong như thiếu máu, xuất huyết giảm tiểu cầu hoặc rối loạn tâm thần. Nói như vậy tức là một số trường hợp sẽ có biểu hiện bệnh lupus ban đỏ hệ thống từ bên trong trước khi biểu hiện ngoài da. Tuy nhiên, biểu hiện bên ngoài da là dễ gặp nhất và cũng dễ phát hiện, điều trị sớm nhất.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh lupus ban đỏ

Theo Webmd, hiện vẫn còn chưa rõ ràng nhưng ban đầu có thể khẳng định là do một số gen liên quan, gặp môi trường thuận lợi sẽ phát bệnh. Bệnh rất hay gặp ở nữ giới, chiếm tỷ lệ 9/1 (cứ 9 nữ mắc lupus ban đỏ thì có 1 nam mắc bệnh này), do đó cũng có thể là do liên quan đến hormones sinh dục nữ. Đặc biệt, bệnh hay gặp ở nữ giới trong độ tuổi sinh đẻ, một số trường hợp bệnh sẽ nặng lên ở thời kỳ mang thai.

Mặc dù đây là căn bệnh nguy hiểm, có thể gây tử vong tính mạng như trường hợp nêu trên nhưng đây là bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát và điều trị dứt điểm nếu được phát hiện kịp thời.

Khi bệnh nhân xuất hiện một tổn thương đáng nghi ngờ thì phải đi khám bác sĩ chuyên khoa ngay để chẩn đoán rõ bệnh. Căn bệnh này đôi khi âm thầm bên trong, dai dẳng nhiều năm nên bạn cần đến những nơi điều trị có chuyên môn để khống chế bệnh, phát hiện những tai biến và tư vấn cho người bệnh tốt hơn.

Phòng tránh bệnh thế nào?

Theo các chuyên gia da liễu, để phòng tránh bệnh tự miễn nói chung, bệnh lupus ban đỏ hệ thống nói riêng có thể nói tương đối khó. Điều quan trọng là khi bạn xuất hiện những dấu hiệu bất thường, đặc biệt ở nhóm phụ nữ mang thai bị huyết áp cao, viêm cầu thận, phù nề, xuất hiện những ban đỏ bất thường ở da thì cần đi khám ngay tại cơ sở chuyên gia để chẩn đoán, xét nghiệm chính xác.

Thêm vào đó, bệnh lupus ban đỏ hệ thống thường bị nặng lên khi tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng. Vì vậy, điều đầu tiên là chúng ta cần chú ý tránh nắng bằng cách sử dụng kem chống nắng, hạn chế ra nắng.

Bệnh lupus ban đỏ hệ thống đôi khi liên quan đến tâm lý lo âu khi người bệnh bị tổn thương não, dây thần kinh nên việc chăm sóc, tư vấn cũng như sự chăm sóc, động viên, chia sẻ với người bệnh rất quan trọng để họ có lòng tin tuân thủ điều trị, tạo tâm lý ổn định.

