Bác sĩ Thái Thanh Yến, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, quá trình bạc tóc sinh lý thường bắt đầu ở giữa độ tuổi 30 với người da trắng, cuối độ tuổi 30 ở người châu Á và muộn hơn ở phụ nữ Mỹ (khoảng giữa tuổi 40). Tuy nhiên, nhiều người trẻ lại bạc tóc sớm do rối loạn quá trình sản xuất melanin bên trong nang tóc.

Tóc bạc sớm là nỗi lo lắng, tự ti của không ít người trẻ. Hiện chưa có cách nào ngăn chặn hoàn toàn việc xuất hiện tóc bạc. Vì vậy, nhiều người chọn cách nhổ bỏ sợi trắng với mong muốn “giữ mái tóc đen”. Ban đầu chỉ là một, hai sợi, nhưng lâu dần thành thói quen, thậm chí “nghiện” nhổ tóc.

Theo bác sĩ Yến đây không phải là thói quen tốt, thậm chí lại âm thầm làm tổn thương nang tóc, khiến tóc bạc nhiều hơn và thậm chí dẫn đến rụng tóc khó hồi phục.

Một thói quen phổ biến ai bị tóc bạc cũng làm khiến tóc càng bạc, càng thưa

Phân tích kỹ hơn, bác sĩ Yến cho biết màu sắc của tóc được quyết định bởi sắc tố melanin. Theo thời gian, melanin dần suy giảm, sợi tóc chuyển từ đen sang xám rồi trắng.

“Việc nhổ tóc lặp đi lặp lại sẽ gây tổn thương nang tóc, có thể dẫn đến viêm, nhiễm trùng, mụn mủ vùng da đầu”, bác sĩ Yến cảnh báo. Tổn thương sau viêm còn làm tăng sắc tố, rối loạn chu kỳ mọc tóc, khiến nang tóc suy yếu, mất chức năng. Hệ quả là tóc mọc lại ít hơn, sợi mỏng hơn, vùng tóc ngày càng thưa – nguy cơ rụng tóc sớm khó hồi phục.

Nói cách khác, nhổ tóc bạc không làm “hết bạc”, mà chỉ khiến mái tóc yếu đi, mỏng hơn và bạc nhanh hơn.

Bác sĩ Yến cho hay, hiện chưa có phương pháp điều trị triệt để tóc bạc sớm, nhưng có thể giảm thiểu và làm chậm quá trình này bằng những thói quen lành mạnh như hạn chế stress, tinh thần thoải mái; Bổ sung đầy đủ dưỡng chất: vitamin nhóm B, A, C, E, acid folic, riboflavin; thực phẩm giàu sắt, kẽm, đồng, canxi; sữa, trứng, thịt, nấm, các loại đậu.

Người có tóc bạc cũng hạn chế sử dụng hóa chất làm tóc; ưu tiên sản phẩm có thành phần tự nhiên. Đội mũ, che chắn tóc khi ra nắng để giảm tác động của tia UV. Tuyệt đối không nhổ tóc thường xuyên để tránh tổn thương nang tóc. Có thể sử dụng một số dược liệu thiên nhiên như hà thủ ô, đỗ đen, vừng đen để hỗ trợ tóc chắc khỏe.