"Quái vật thể hình" Brazil sở hữu chu vi bắp tay lên tới 74cm đột ngột qua đời, bác sĩ cảnh báo 1 vấn đề sức khỏe tiềm ẩn

Theo truyền thông địa phương ngày 14/1, ông Arlindo de Sousa - người từng gây “bão” mạng xã hội nhờ vòng tay khổng lồ - đã không qua khỏi sau thời gian gặp biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Sự ra đi của ông nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận trong giới thể hình và công chúng, không chỉ là những lời tiếc thương mà còn là câu hỏi về ranh giới giữa rèn luyện thể chất, thẩm mỹ cực đoan và những nguy cơ sức khỏe lâu dài thường bị bỏ qua.

Arlindo de Sousa được cư dân mạng gọi là “phiên bản đời thực của Thủy thủ Popeye” vì ngoại hình vạm vỡ, đặc biệt là đôi tay phát triển quá mức so với cơ thể. Ông từng công khai số đo vòng tay lên tới 29 inch, tương đương khoảng 74cm - con số vượt xa người tập gym thông thường, thậm chí hơn nhiều vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Chính ngoại hình gây sốc này đã giúp ông nổi tiếng nhanh chóng, đồng thời cũng khiến ông trở thành nhân vật gây tranh cãi.

Theo các thông tin công khai, de Sousa không phải vận động viên thể hình chuyên nghiệp theo nghĩa truyền thống. Ông được xem là một nhân vật thể hình theo kiểu “người nổi tiếng trên mạng xã hội”, nơi hình ảnh thị giác được đặt lên hàng đầu, đôi khi lấn át hoàn toàn yếu tố sức khỏe và chức năng vận động thực sự.

Điều đáng chú ý là chính ông từng thừa nhận, phần cơ bắp phình to ở cánh tay không hoàn toàn đến từ tập luyện. De Sousa cho biết ông đã tiêm vào tay một hỗn hợp gồm dầu khoáng và cồn - thường được gọi là synthol, một dạng chất làm đầy cơ bắp. Dù khiến cơ bắp trông to bất thường, phương pháp này không giúp tăng sức mạnh thật sự, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ y khoa nghiêm trọng.

Cháu gái của de Sousa xác nhận thông tin ông qua đời với báo chí Brazil và tiết lộ rằng trong dịp Giáng sinh, một bên thận của ông đã bị suy. Sau đó, phổi bắt đầu tích nước, và ông chưa kịp lọc máu thì tim đã ngừng đập. Dù giấy chứng tử chính thức chưa được ban hành, gia đình cho rằng nguyên nhân nhiều khả năng là suy đa cơ quan.

Trước đó, các bác sĩ từng nhiều lần cảnh báo de Sousa về hậu quả của việc tiêm các chất lạ vào cơ thể, bao gồm nguy cơ áp xe, nhiễm trùng nặng, thậm chí phải cắt cụt chi hoặc tử vong. Không chỉ có lời khuyên từ chuyên gia y tế, chính cái chết của một người bạn thân cũng từng là hồi chuông cảnh tỉnh với ông.

Khoảng 10 năm trước, một người bạn của de Sousa tên Paulinho cũng sử dụng phương pháp tiêm tương tự để “tăng cơ” đã qua đời. Khi đó, de Sousa từng chia sẻ rằng ông rất đau lòng và thừa nhận cả hai đều từng tiêm chất này, nhưng người bạn đã dùng quá liều. Ông nói không khuyến khích bất kỳ ai làm theo, đồng thời cho biết đã từng ngừng tiêm, dù thừa nhận có lúc vẫn bị ám ảnh bởi việc quay lại.

De Sousa cũng kể rằng ban đầu ông được một người quen trong phòng gym giới thiệu loại hỗn hợp tiêm này. Việc tập luyện của ông không thay đổi, sức mạnh không tăng, chỉ có ngoại hình là khác đi rõ rệt. Ông từng cảnh báo rằng nhiều người tiêm chất này không hiểu rõ cách sử dụng, tiêm bừa vào mạch máu, dẫn đến những hậu quả nặng nề như mất tay, phải phẫu thuật hoặc mất mạng.

Dù bản thân hiểu rõ rủi ro và từng khuyên người trẻ không nên bắt chước, de Sousa cuối cùng vẫn không tránh khỏi một kết cục bi kịch. Các mũi tiêm có thể không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nhưng những tổn hại âm thầm mà chúng gây ra dường như đã tích tụ theo thời gian, cho đến khi cơ thể không còn khả năng chống đỡ.

Câu chuyện của ông một lần nữa đặt ra câu hỏi về khái niệm sức mạnh thật sự. Có lẽ, sức mạnh không nằm ở kích thước cơ bắp gây choáng ngợp, mà ở khả năng để cơ thể khỏe mạnh, bền bỉ và đủ sức đồng hành cùng cuộc sống trong thời gian dài.

Nguồn và ảnh: QQ