Cô gái 28 tuổi móng tay "mục như gỗ", chạm nhẹ là rụng cả mảng vì sở thích "vạn người mê" của các chị em

“Vì sao móng tay tôi ngày càng mỏng, dễ gãy, lại còn bong lớp và đau rát đầu ngón? Có phải do làm nail quá nhiều không?”, đó là câu hỏi của chị Lý khi đến khám tại khoa Da liễu, Bệnh viện Minh Châu Ninh Ba (Trung Quốc) cách đây ít ngày.

Là người yêu thích làm móng, chị gần như tháng nào cũng thay một bộ nail mới. Thời gian gần đây, không chỉ móng tay xuất hiện tình trạng “móng rỗng” - móng tách khỏi nền móng - mà đầu ngón tay còn liên tục sưng đỏ, viêm đau.

Theo bác sĩ Trần Minh, Trưởng khoa Da liễu của bệnh viện, làm nail tinh xảo đã trở thành thói quen thường ngày của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, đằng sau những đầu ngón tay lấp lánh là hàng loạt nguy cơ sức khỏe ít được chú ý như tổn thương cơ học, nhiễm trùng, tác hại hóa chất và bức xạ từ đèn sấy móng. Đặc biệt, việc làm nail quá thường xuyên có thể gây tổn thương cấu trúc móng mang tính lâu dài, thậm chí không hồi phục.

Móng mỏng đến mức xuyên sáng, dễ gãy chỉ vì làm nail dày đặc

Ở tuổi 28, chị Lý duy trì thói quen làm nail mỗi tháng một lần. Mỗi lần tháo móng đều phải mài mạnh bề mặt móng, khiến theo thời gian, móng tay mỏng đến mức có thể nhìn xuyên ánh sáng, chỉ chạm nhẹ cũng gãy. Nghiêm trọng hơn, móng tay của chị bắt đầu tách khỏi giường móng, xuất hiện “móng rỗng”, thậm chí có lúc chảy máu.

Bác sĩ Trần Minh cho biết, nền tảng để móng phát triển khỏe mạnh là vùng mầm móng. Việc mài giũa thường xuyên hoặc tháo móng thô bạo rất dễ làm tổn thương khu vực này. Móng tay khỏe mạnh vốn chỉ dày khoảng 0,5-0,7 mm, trong khi mỗi lần mài móng khi làm nail có thể làm mất khoảng 0,1 mm lớp sừng bảo vệ.

Nếu làm nail liên tục như trường hợp trên, móng sẽ ngày càng mỏng, dễ bong tách. Khi mầm móng bị tổn thương, thời gian phục hồi có thể kéo dài từ một đến hai năm, thậm chí có trường hợp không thể phục hồi hoàn toàn. Trên thực tế, bác sĩ từng tiếp nhận bệnh nhân bị tách thịt móng do tháo nail quá mạnh, phải mất tới 8 tháng mới hồi phục tương đối.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm soát tần suất làm nail. Tốt nhất mỗi năm không nên làm quá 3 lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 2 tháng. Riêng móng tay cái có chu kỳ tái tạo dài hơn, nên giãn cách khoảng 6 tháng. Với những người đã có dấu hiệu tổn thương móng rõ rệt, cần ngừng làm nail ít nhất 1 năm để mầm móng có thời gian phục hồi.

Dụng cụ không được khử trùng, nguy cơ nhiễm trùng cao

Không chỉ tổn thương cơ học, nguy cơ nhiễm trùng từ dụng cụ làm nail dùng chung cũng rất đáng lo. Một phụ nữ 25 tuổi sau khi làm nail tại tiệm nhỏ đã xuất hiện cục cứng đau ở đầu ngón tay, kèm mủ. Khi đi khám, cô được chẩn đoán mắc mụn cóc quanh móng.

Theo bác sĩ Trần Minh, nhiều tiệm nail chỉ lau dụng cụ bằng cồn hoặc khử trùng bằng tia cực tím, những cách này không thể tiêu diệt hoàn toàn virus HPV hay nấm gây bệnh ở móng. Thực tế, bệnh viện từng tiếp nhận không ít ca viêm quanh móng, sưng mủ kéo dài hàng tuần, thậm chí có người bị nhiễm trùng nặng dẫn đến nhiễm khuẩn huyết do dùng chung dụng cụ.

Ngoài ra, việc cắt quá sâu phần da viền móng cũng phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập hơn, đây là lý do nhiều người bị viêm đầu ngón sau khi làm nail.

Chuyên gia khuyên nên từ chối việc cắt da viền móng và mài giũa quá mạnh. Ưu tiên chọn tiệm có thiết bị khử trùng bằng hơi nước áp suất cao hoặc tự mang theo dụng cụ cá nhân để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Sấy móng 10 phút tương đương phơi nắng 2-3 giờ

Ngoài nguy cơ nhiễm trùng, hóa chất trong sơn gel kém chất lượng cũng là mối đe dọa âm thầm. Một số bệnh nhân làm nail lâu năm được phát hiện có chỉ số chức năng gan bất thường. Theo bác sĩ, các chất như formaldehyde hay toluene trong sơn móng có thể thẩm thấu qua giường móng vào máu, gây ảnh hưởng đến gan và thận, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

Bên cạnh đó, đèn sấy móng phát ra tia UVA với cường độ cao. Cường độ UVA từ đèn sấy nail được ghi nhận cao gấp khoảng 4 lần ánh nắng ngoài trời. Một lần sấy 10 phút có thể tương đương phơi nắng 2-3 giờ. Việc tích lũy lâu dài có thể khiến da tay sạm màu, tăng nếp nhăn và làm tăng nguy cơ ung thư da.

Để hạn chế rủi ro, chuyên gia gợi ý có thể dùng móng giả tháo lắp với keo bóc được, không cần sấy đèn và không tiếp xúc trực tiếp với sơn gel hóa học. Khi chăm sóc tại nhà, nên ưu tiên sơn móng gốc nước, kết hợp massage móng hằng ngày bằng dầu dưỡng để tăng độ bền chắc.

Nếu sau khi làm nail xuất hiện các dấu hiệu như móng đổi màu, bong lớp, đau, sưng đỏ, cần đi khám sớm để loại trừ nhiễm nấm hoặc vi khuẩn. Trong giai đoạn phục hồi, nên hạn chế tiếp xúc với chất tẩy rửa mạnh để tạo điều kiện cho móng hồi phục tốt hơn.

Nguồn và ảnh: The Paper