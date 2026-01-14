22 tuổi mắc tiểu đường, nữ minh tinh Oscar “cai 3 thứ” này: Gần 60 tuổi vẫn trẻ như thách thức thời gian

Ở tuổi gần 60, Halle Berry - nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar - vẫn khiến công chúng kinh ngạc bởi vóc dáng săn chắc, làn da khỏe mạnh và thần thái trẻ trung hiếm có. Ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài “lão hóa ngược” ấy là một bước ngoặt sức khỏe nghiệt ngã từ năm 22 tuổi, khi cô được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Không chọn phó mặc cho thuốc men hay số phận, Halle Berry đã thay đổi hoàn toàn lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống. Suốt hơn 30 năm qua, cô kiên trì “cai” 3 loại thực phẩm quen thuộc – quyết định được chính cô thừa nhận là cứu sống mình.

Bước ngoặt ở tuổi 22: Khi cơ thể lên tiếng cảnh báo

Halle Berry từng chia sẻ, trước khi mắc bệnh, cô là người nghiện đồ ngọt nặng. Bữa sáng thường là ngũ cốc nhiều đường, trong túi lúc nào cũng có kẹo hoặc sô-cô-la. Cơ thể liên tục phải chịu những đợt tăng đường huyết kéo dài.

Việc được chẩn đoán tiểu đường ở tuổi còn rất trẻ là cú sốc lớn, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh. Từ đó, cô buộc phải đối diện với một câu hỏi sống còn: Hoặc thay đổi, hoặc trả giá bằng sức khỏe lâu dài.

Cai đường: “Giai đoạn đầu giống như đang vật lộn với cơn nghiện”

Thứ đầu tiên Halle Berry loại bỏ khỏi chế độ ăn là đường tinh luyện. Cô từng ví việc cai đường giống như cai một chất gây nghiện: đau đầu dữ dội, tâm trạng thất thường, cơ thể mệt mỏi.

Tuy nhiên, sau khoảng 3 tuần, mọi thứ dần thay đổi. Cơn thèm ngọt biến mất, vị giác trở nên nhạy cảm hơn, và cô nhận ra mình không còn bị đồ ngọt chi phối. Đến nay, ngoại trừ một lượng nhỏ trái cây ít đường trong những dịp đặc biệt, Halle gần như không động đến bánh kẹo.

Bỏ cơm, mì, bánh mì: Không phải “ăn kiêng cực đoan”, mà là kiểm soát đường huyết

Sau khi cai đường, Halle Berry tiếp tục loại bỏ tinh bột tinh chế như cơm trắng, mì Ý, bánh mì - những thực phẩm dễ khiến đường huyết tăng nhanh. Cô lựa chọn chế độ ăn ít carb, giàu chất béo lành mạnh (keto) để ổn định chuyển hóa.

Để không cảm thấy thiếu thốn, cô tìm ra nhiều cách thay thế thông minh:

- Dùng bông cải trắng nghiền với bơ thay khoai tây nghiền

- Dùng bí ngòi thái sợi thay cho mì ống

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải ai cũng cần ăn keto nghiêm ngặt như Halle Berry. Với người bình thường, việc ưu tiên tinh bột nguyên cám giàu chất xơ như gạo lứt, khoai lang, bí đỏ… vẫn có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn so với tinh bột tinh chế.

Từ bỏ rượu vang truyền thống: Cảnh báo dễ bị hiểu sai về đường huyết

Thứ thứ ba Halle Berry hạn chế nghiêm ngặt là rượu vang thông thường. Cô nhận thấy mỗi lần uống rượu, cơ thể dễ bị đau đầu và mệt mỏi. Sau này, nếu uống, cô chỉ chọn rượu vang tự nhiên, không thêm đường, với lượng rất nhỏ.

Các chuyên gia cảnh báo, việc uống rượu có thể khiến đường huyết giảm tạm thời, do gan phải ưu tiên chuyển hóa cồn. Tuy nhiên, điều này dễ dẫn đến dao động đường huyết nguy hiểm, đặc biệt với người mắc tiểu đường hoặc đang dùng thuốc hạ đường huyết.

Khuyến nghị chung:

Nữ giới: Không tiêu thụ quá 1 đơn vị cồn/ngày

Nam giới: Không tiêu thụ quá 2 đơn vị cồn/ngày

Tuyệt đối không uống khi đói

Trẻ lâu không phải nhờ may mắn, mà nhờ kỷ luật

Câu chuyện của Halle Berry cho thấy, lão hóa chậm không đến từ phép màu, mà là kết quả của những lựa chọn kỷ luật, bền bỉ suốt nhiều năm. Việc “cai” 3 thứ tưởng chừng rất đời thường là đường, tinh bột tinh chế và rượu, đã giúp cô kiểm soát bệnh tiểu đường, đồng thời duy trì sức khỏe và ngoại hình đáng mơ ước.

Với nhiều người, đây không chỉ là câu chuyện của một minh tinh Hollywood, mà còn là lời nhắc nhở: chăm sóc sức khỏe sớm bao nhiêu, cơ thể sẽ trả ơn bấy nhiêu về sau.