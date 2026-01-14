Mắc bệnh dại sau khi bị mèo cào

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp nam bệnh nhân 71 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, ớn lạnh, mệt mỏi, nuốt nghẹn. Theo khai thác bệnh sử, trước đó người bệnh từng bị mèo cào nhưng không tiêm vaccine phòng dại.

Chỉ vài giờ sau khi nhập viện theo dõi tại Khoa Nội tiêu hóa gan mật tụy, người bệnh xuất hiện các cơn kích thích, bức rứt, run rẩy, mỗi cơn kéo dài khoảng 30 giây. Đáng chú ý, bệnh nhân có biểu hiện sợ gió, sợ nước, sợ lạnh, cảm giác nghẹn tăng dần, kèm các cử chỉ cào cấu không tự chủ.

Trước diễn biến lâm sàng điển hình, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo BS.CKI Nguyễn Ngọc Chín - Trưởng Khoa Nội tiêu hóa gan mật tụy, hiện nay bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi bệnh đã xuất hiện triệu chứng, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong gần như 100%. Vì vậy, việc tiêm vaccine phòng dại sớm sau khi bị chó, mèo cào cắn có ý nghĩa quyết định trong phòng bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục ít nhất 15 phút, sau đó sát trùng bằng cồn 70 độ hoặc dung dịch Povidon-Iod. Tiếp theo, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 24 giờ.

Người dân tuyệt đối không tự điều trị bằng các phương pháp dân gian như đắp lá, uống thuốc nam… vì có thể làm mất thời gian "vàng" tiêm phòng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là tiêm vaccine phòng dại đầy đủ, định kỳ cho chó, mèo, quản lý vật nuôi chặt chẽ, không thả rông. Đồng thời, hạn chế tiếp xúc với động vật lạ hoặc có biểu hiện bất thường để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.