Trong guồng quay hối hả của công việc và những áp lực không tên, việc tìm kiếm một khoảnh khắc thư giãn để tái tạo tâm trí đã trở thành ưu tiên hàng đầu của người trẻ hiện đại. Đôi khi, chỉ cần một loại đồ uống phù hợp cũng đủ để đánh thức các hormone hạnh phúc, giúp chúng ta cân bằng lại cảm xúc sau một ngày dài mệt mỏi.

Tuy nhiên, ranh giới giữa việc phục hồi tinh thần và gây áp lực thêm cho cơ thể lại nằm ở cách chúng ta lựa chọn và liều lượng sử dụng mỗi ngày. Dưới đây là 6 loại đồ uống “cứu cánh” khi mệt mỏi, áp lực và lưu ý để bạn dùng cho khỏe:

1. Trà xanh

Đồ uống này giúp làm dịu tâm trí nhờ hàm lượng l-theanine dồi dào. Nó kích thích sóng não alpha, tạo ra trạng thái thư giãn sâu mà không gây buồn ngủ, đồng thời trung hòa tác động gây bồn chồn của caffeine.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên thưởng thức khoảng 2 - 3 tách trà vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Việc uống trà quá đặc vào buổi tối có thể gây mất ngủ, cũng không uống khi đói hại dạ dày, không uống nóng trên 60 độ C và uống quá đặc, quá nhiều sẽ phản tác dụng.

2. Cà phê

Cà phê là đồ uống quen thuộc giúp tăng cường sự tập trung và mang lại sự tỉnh táo tức thì nhờ khả năng ức chế adenosine, một chất gây cảm giác buồn ngủ trong não bộ. Một ly cà phê với hàm lượng caffeine vừa đủ khoảng 100 - 200mg là ngưỡng an toàn giúp bạn khởi động ngày mới đầy cảm hứng mà không lo bị ép tim hay lo âu.

Nghệ thuật uống cà phê đúng cách chính là không nên thêm quá nhiều đường hay kem để giữ cho mức năng lượng trong cơ thể không bị sụt giảm đột ngột sau khi hiệu ứng caffeine tan hết. Không uống khi đói hay pha quá đặc, uống khi nóng trên 60 độ C.

3. Nước tăng lực

Đây là là lựa chọn ưu tiên khi bạn cần một cú hích năng lượng nhanh chóng, hiệu quả tức thì để vượt qua những thời điểm deadline dồn dập. Sự kết hợp giữa taurine và các vitamin nhóm B giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa năng lượng, xua tan cảm giác uể oải nhanh chóng.

Tuy nhiên, để bảo vệ hệ thần kinh, bạn chỉ nên dùng tối đa một lon mỗi ngày (khoảng 350ml) và không nên uống vào buổi tối muộn. Việc sử dụng đúng lúc sẽ giúp bạn hoàn thành công việc với hiệu suất cao nhất mà vẫn duy trì được sức khỏe nền tảng.

4. Bia

Bia không chỉ đơn thuần là một thức uống giải khát mà còn là một liệu pháp phục hồi tinh thần hiệu quả sau những giờ làm việc căng thẳng. Sự kết hợp giữa hoa bia và mạch nha tạo ra một tổ hợp hoạt chất tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương. Trong hoa bia chứa các tinh dầu và nhựa đắng có tác dụng an thần tự nhiên, giúp xoa dịu cảm giác lo âu. Đặc biệt, quá trình lên men còn tạo ra Hordenine, một hợp chất có khả năng kích hoạt thụ thể Dopamin D2 trong não, mang lại cảm giác hưng phấn và hạnh phúc.

Tuy nhiên, không có nghĩa là bạn có thể uống vô tội vạ hoặc chọn loại nào cũng được, uống sao cũng được. Nên chọn những dòng bia có quy trình ủ nấu khắt khe để giữ trọn các vitamin nhóm B và khoáng chất, giúp giảm bớt sự mệt mỏi cho các tế bào thần kinh. Để phục hồi tinh thần đúng cách, ngưỡng lý tưởng là từ 1 đến 2 ly (khoảng 300 - 500ml) mỗi dịp uống. Hãy thưởng thức chậm rãi để cảm nhận sự thư giãn lan tỏa mà vẫn giữ vững sự tỉnh táo và làm chủ bản thân, không mệt mỏi vào hôm sau.