Zona thần kinh tấn công 'vùng kín' nữ bệnh nhân

Ngày 14/1, BS Văn Thị Xuân Quỳnh, khoa Nội Tổng Quát Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TPHCM cho biết, trường hợp nói trên là bà L.T.C. (71 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Theo bệnh sử, khoảng 4 ngày trước nhập viện, bà C. xuất hiện tình trạng sốt cao kéo dài, mệt mỏi, ăn uống kém. Sau đó, vùng da một bên âm hộ bắt đầu nổi các bóng nước thành chùm và nhanh chóng lan xuống vùng mông, kèm theo cảm giác đau rát dữ dội. Cơn đau tăng dần theo từng ngày khiến bà gần như không thể sinh hoạt bình thường, tinh thần suy sụp, đặc biệt là không thể tự đi tiểu do bí tiểu cấp.

Sau khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ nhận định khả năng bà C. mắc zona thần kinh ở vị trí hiếm gặp. Tình trạng bệnh nhân gặp phải dễ gây nhầm lẫn với bệnh lý phụ khoa hoặc tiết niệu.

BS Xuân Quỳnh cho biết, người bệnh được chỉ định thực hiện các xét nghiệm kiểm tra, kết quả dương tính với vi rút zona thần kinh kèm biến chứng bí tiểu cấp trên cơ địa có bệnh lý nền tăng huyết áp, đái tháo đường và hội chứng Cushing. Đây là những yếu tố làm suy giảm miễn dịch, khiến bệnh zona dễ diễn tiến nặng, nguy cơ biến chứng cao và việc điều trị trở nên phức tạp hơn so với người khỏe mạnh.

Sau một tuần được các bác sĩ điều trị tích cực, bệnh nhân hết đau, sức khỏe bình phục tốt

Bệnh nhân được chỉ định sử dụng thuốc kháng vi rút, kết hợp thuốc giảm đau thần kinh để kiểm soát cơn đau. Bên cạnh đó, bệnh nhân được chăm sóc vết thương, đặt sonde tiểu để giải quyết tình trạng rối loạn tiểu tiện kéo dài. Sau một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện tốt, đủ điều kiện xuất viện.

Theo BS Xuân Quỳnh, đây là ca bệnh đặc biệt do vị trí tổn thương nằm ở vùng sinh dục, kèm theo biến chứng bí tiểu cấp. Nếu không nghĩ đến zona thần kinh, rất dễ chẩn đoán nhầm sang bệnh lý phụ khoa hoặc tiết niệu, từ đó bỏ sót “thời gian vàng” điều trị kháng vi rút.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ cảnh báo, zona thần kinh là bệnh do vi rút Varicella Zoster tái hoạt sau nhiều năm tiềm ẩn trong cơ thể kể từ lần mắc thủy đậu. Dù không bùng phát thành dịch lớn, nhưng zona thần kinh có thể gây đau đớn dữ dội và hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như đau thần kinh kéo dài nhiều tháng đến nhiều năm, rối loạn tiểu tiện mạn tính, bội nhiễm da, thậm chí viêm não, viêm màng não, viêm tủy hay liệt ở những người suy giảm miễn dịch.

Để tránh các biến chứng do zona thần kinh gây ra, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau rát một bên cơ thể, kèm theo tổn thương da dạng mụn nước, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Người bệnh không nên tự ý bôi thuốc dân gian hay điều trị tại nhà vì có thể làm nặng thêm tổn thương và tăng nguy cơ biến chứng. Thời gian tối ưu sử dụng thuốc kháng vi rút điều trị bệnh lý zona thần kinh là 72 giờ kể từ khi bệnh khởi phát.