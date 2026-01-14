Bệnh viện Việt Đức khuyến cáo khẩn

Đó chính là tai nạn pháo nổ. Đặc biệt mức độ của các tai nạn liên quan tới pháo nổ thường rất nghiêm trọng.

Mới đây, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nhỏ tuổi (15 tuổi, trú tại Thái Nguyên) trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do tai nạn pháo nổ. Khi nhập viện, bệnh nhân bị dập nát cẳng bàn tay hai bên, bỏng vùng mặt, cẳng chân và thành trước ngực, nguy cơ tử vong cao và có thể để lại di chứng nặng nề.

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.H.T. (31 tuổi, Hưng Yên) được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đa chấn thương phức tạp, gồm: vết thương sọ não hở, máu tụ màng cứng; chấn thương hàm mặt nặng với gãy xương hàm, gò má, gãy mũi, đồng thời tổn thương cả hai mắt.

Ngoài ra, bệnh nhân T.V.P. (61 tuổi, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng chấn thương – vết thương hàm mặt phức tạp, chấn thương mắt, bỏng toàn bộ da vùng cổ và mặt.

Trường hợp bệnh nhân gặp tai nạn pháo nổ (ảnh BVCC).

PGS.TS Lưu Quang Thùy – Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Tai nạn do pháo nổ thường gây tổn thương rất nặng và diễn biến nhanh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, mất máu nhiều, buộc phải hồi sức và gây mê cấp cứu ngay. Việc phẫu thuật không chỉ nhằm cứu sống người bệnh mà còn là cuộc chạy đua để hạn chế di chứng. Thực tế, dù được cứu sống, không ít trường hợp vẫn phải mang di chứng suốt đời”.

Theo TS.BS Nguyễn Hoàng Quân – Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hiện nay trên mạng xã hội vẫn lan truyền nhiều nội dung hướng dẫn tự chế pháo với các vật liệu dễ mua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế ghi nhận cho thấy, số ca tai nạn pháo nổ có xu hướng gia tăng rõ rệt vào thời điểm giáp Tết.

“Riêng trong kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận gần chục trường hợp cấp cứu do pháo nổ, có những ngày tiếp nhận nhiều ca trong cùng một đêm”, TS.BS.Nguyễn Hoàng Quân thông tin.

Đáng lưu ý, trong quá trình tiếp nhận cấp cứu, có trường hợp bệnh nhân hoặc người nhà khai báo không trung thực nguyên nhân tai nạn, cho rằng do nổ bình gas mini. Tuy nhiên, qua thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ nhận định các tổn thương này không tương xứng với tai nạn sinh hoạt thông thường; vết thương còn vương nhiều bụi và dị vật đặc trưng của pháo nổ. Các chuyên gia cho rằng, việc che giấu nguyên nhân xuất phát từ tâm lý lo ngại vi phạm pháp luật, song điều này có thể ảnh hưởng đến công tác chẩn đoán, xử trí và thống kê dịch tễ tai nạn.

Từ thực tế tiếp nhận nhiều ca tai nạn pháo nổ trong dịp Tết dương lịch 2026, PGS.TS Lưu Quang Thùy và các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khuyến cáo khẩn người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, mà còn vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành. Vì sức khỏe của bản thân, sự an toàn của cộng đồng và một mùa xuân thực sự bình an, mỗi người hãy nói KHÔNG với pháo nổ.