Mỹ công bố danh sách 15 loại rau quả ít thuốc trừ sâu nhất năm, bất ngờ với vị trí thứ nhất

Nhiều người có thói quen ưu tiên thực phẩm hữu cơ vì lo ngại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng không phải loại rau quả nào cũng bắt buộc phải chọn hữu cơ mới an toàn. Trên thực tế, có những loại nông sản được đánh giá là “rất sạch”, kể cả khi canh tác theo phương pháp thông thường vẫn có thể yên tâm sử dụng nếu được rửa đúng cách.

Theo chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Cao Mẫn Mẫn, danh sách Clean Fifteen do Nhóm Công tác Môi trường Mỹ (EWG) công bố hằng năm là một trong những bảng xếp hạng đáng tin cậy. Danh sách này được xây dựng dựa trên kết quả phân tích dư lượng thuốc trừ sâu của 47 loại rau quả phổ biến, qua đó chọn ra 15 loại có lượng tồn dư thấp nhất.

Bảng xếp hạng 15 loại rau quả ít tồn dư thuốc trừ sâu nhất năm 2025 đứng đầu là dứa, tiếp theo là ngô, bơ, đu đủ, hành tây, đậu Hà Lan ngọt đông lạnh, măng tây, bắp cải, dưa hấu, súp lơ, chuối, xoài, cà rốt, nấm hương và kiwi. Đây đều là những loại thực phẩm quen thuộc, dễ tìm tại chợ và siêu thị, trong đó nhiều loại cũng rất phổ biến tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến những loại rau quả này có mức tồn dư thấp là do đặc điểm tự nhiên của chúng. Một số có lớp vỏ dày, khó thấm hóa chất, số khác ít bị sâu bệnh nên không cần phun nhiều thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng trọt. Vì vậy, người tiêu dùng không nhất thiết phải trả thêm chi phí để mua phiên bản hữu cơ của những loại này.

Chuyên gia cũng cảnh báo, việc tiếp xúc lâu dài với thuốc trừ sâu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Các nghiên cứu chỉ ra rằng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ tim mạch, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng ở nam giới, làm suy giảm chức năng buồng trứng ở nữ giới, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú và đái tháo đường type 2. Đặc biệt, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ là nhóm dễ bị tổn thương hơn do hệ thống sinh lý chưa hoàn thiện.

Vì vậy, dù nằm trong nhóm “sạch”, các chuyên gia vẫn khuyến cáo rau quả cần được rửa kỹ trước khi sử dụng để giảm thiểu tối đa nguy cơ. Riêng tại thị trường Mỹ, một số loại như ngô và đu đủ có thể là giống biến đổi gen. Với những người quan tâm đến thực phẩm không biến đổi gen, cần chú ý nhãn “Non-GMO” khi lựa chọn.

Chuyên gia dinh dưỡng Cao Mẫn Mẫn cũng nhấn mạnh nguyên tắc rửa rau quả đúng cách để đảm bảo an toàn bữa ăn. Trước hết, cần rửa tay bằng xà phòng ít nhất 20 giây trước khi sơ chế thực phẩm. Rau quả nên được rửa dưới vòi nước chảy ít nhất hai lần, không ngâm lâu trong chậu nước. Sau đó, loại bỏ các phần bị dập nát hoặc hư hỏng. Cuối cùng, để thực phẩm ráo nước rồi mới tiến hành chế biến. Nguyên tắc cần nhớ là nấu xong mới rửa là sai, phải rửa trước rồi mới cắt và nấu .

