Giải pháp tăng cường tuân thủ trong chế độ ăn keto cho người động kinh kháng thuốc

Tại nhiều nước phát triển trên thế giới, giải pháp điều trị bằng chế độ ăn keto đã được triển khai từ hàng chục đến hàng trăm năm nay, hỗ trợ bệnh nhân động kinh kháng thuốc dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị, hướng đến giảm liều hoặc thậm chí ngưng thuốc chống động kinh và tăng cường hòa nhập cuộc sống, đồng thời mang lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian và công sức cho người chăm sóc. Theo đó, các sản phẩm điều trị chuyên biệt dưới dạng chế độ ăn keto, được gọi là các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền không ngừng được nghiên cứu và phát triển.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani

Vừa qua, Ajinomoto Việt Nam đã ra mắt sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe cho cộng đồng.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani là sản phẩm dạng lỏng được thiết kế như một bữa ăn tiện lợi (có thể sử dụng làm bữa sáng/ bữa trưa/ bữa tối), từ đó giúp chế độ ăn của bệnh nhân động kinh thêm đa dạng, thuận tiện, để bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng chế độ ăn keto, hướng đến cuộc sống bình thường cho bệnh nhân và gia đình.

Sản phẩm được ghi nhận mang lại hiệu quả giảm cơn giật với: 96% bệnh nhân giảm trên 50% số cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị; 20% bệnh nhân hết hoàn toàn cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị

Sản phẩm được thiết kế gồm những thành phần quan trọng đối với chế độ ăn keto, như đạm whey giúp cải thiện vấn đề làm rỗng dạ dày chậm và trào ngược, chất béo tryglyceride chuỗi trung bình (MCT) được khuyến nghị bổ sung trong chế độ ăn keto, chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón, carnitine hỗ trợ quá trình sinh ceton giúp chống co giật, vitamin và khoáng chất tốt cho xương… Sản phẩm được sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế.

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Ajinomoto Cambrooke (thành viên của Tập đoàn Ajinomoto tại Mỹ) và hiện đang được sử dụng trong điều trị động kinh kháng thuốc tại Mỹ.

Lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí

Yếu tố then chốt và cũng là thách thức lớn trong điều trị động kinh kháng thuốc bằng chế độ ăn keto đó là tính tuân thủ. Do món ăn keto thường có hàm lượng chất béo rất cao, có thể lên đến 90% khẩu phần ăn với tỉ lệ keto 4:1, nếu chế biến không đúng cách sẽ gây ngán, khó ăn, dễ dẫn đến việc người bệnh không tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị, gây ảnh hưởng hoặc không mang lại hiệu quả điều trị. Chưa kể, việc chế biến bữa ăn keto từ thực phẩm thường đòi hỏi người chăm sóc phải tỉ mỉ cân đo đong đếm thực phẩm đúng tỉ lệ keto.

Lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí.

Hiểu được điều này, bên cạnh mang đến Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 – Hương Vani, Ajinomoto Việt Nam đang tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc động kinh kháng thuốc. Tại đây, người tham dự được cung cấp những kiến thức và kỹ thuật chế biến món ăn quan trọng để dễ dàng chế biến món ăn keto giàu chất béo mà vẫn ngon miệng. Đồng thời, được trực tiếp tham gia thực hành cùng chuyên gia ẩm thực của Ajinomoto Việt Nam nấu và thử vị các món ăn keto với các kỹ thuật vừa học.

Món ăn keto giàu chất béo mà vẫn ngon miệng khi chế biến đúng kĩ thuật.

Đóng góp cho sức khỏe người Việt

Không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, Ajinomoto Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến giá trị trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng như Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".

Dự án Bữa ăn học đường đang được triển khai tại hơn 4.400 trường tiểu học toàn quốc.

Dự án Bữa ăn học đường phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế nhằm cải thiện dinh dưỡng và tầm vóc cho học sinh tiểu học. Hiên nay, hơn 4.400 trường tiểu học với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ Dự án mỗi năm.

Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em đóng góp vào chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam, phối hợp cùng Cục Bà mẹ –Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế. Chương trình đang được triển khai trên cả nước, với hơn 21 nghìn cán bộ y tế và hơn 1,8 triệu bà mẹ truy cập và sử dụng.