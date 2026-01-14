Miền Bắc đón không khí lạnh cực mạnh, bỏ túi ngay 2 "siêu thực" chống cảm lạnh tuyệt vời

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chỉ trong 1 tháng qua, từ ngày 11/12/2025 - 10/1/2026, đã có 5 đợt không khí lạnh liên tiếp ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Trong đó, khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là miền Bắc, Bắc Trung bộ.

Cụ thể, các đợt không khí lạnh vào ngày 3/12/2025, ngày 13/12/2025, đêm 24/12/2025, ngày 1/1/2026 và ngày 5/1/2026. Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 5/1/2026 gây gió mạnh tại trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) với gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 và gây ra rét đậm, rét hại diện rộng cho các tỉnh miền Bắc từ 6 - 9/1.

Dự báo, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng núi từ 5 - 7, độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Sương muối, băng giá cũng xảy ra tại các vùng núi cao của tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An.

Trong thời gian này, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày ở khu vực vùng núi phía bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, các cấp chính quyền, người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong thời hạn 1 - 3 ngày để có phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, dân sinh.

Không khí lạnh đổ bộ, việc giữ ấm cho cơ thể là điều vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh việc mặc đủ ấm, bạn cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng.

Dưới đây là 2 thực phẩm giúp cơ thể chống chọi với cái lạnh hiệu quả.

Tỏi hỗ trợ miễn dịch

Trong lịch sử, người ta đã sử dụng tỏi để giúp phòng ngừa bệnh tật, chống nhiễm trùng và điều trị vết thương. Một số nghiên cứu cho thấy sự tin cậy về khả năng hỗ trợ miễn dịch của tỏi.

Trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2014 trên tạp chí Cochrane Database of Systematic Reviews, các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng 146 tình nguyện viên nhận giả dược hoặc bổ sung tỏi hàng ngày trong 12 tuần, nhận thấy những tình nguyện viên được bổ sung tỏi ít bị cảm lạnh hơn đáng kể - và các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn nếu họ bị ốm - so với những người được dùng giả dược. Theo đó, hãy bổ sung một nhánh tỏi trong mỗi bữa ăn hoặc có thể dùng tỏi dưới dạng bổ sung.

Ăn tỏi thường xuyên rất tốt vào mùa đông.

Chuối là một trong số ít thực phẩm hấp dẫn

Đây là một loại quả quen thuộc và giá rẻ ở Việt Nam. Chuối là một trong những thực phẩm dễ tiêu hóa đối với hệ tiêu hóa và là một trong số ít thực phẩm hấp dẫn, khi cảm giác thèm ăn của bạn giảm đi do bệnh tật.

Theo Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, chuối cũng làm tăng lượng đường trong máu và cung cấp năng lượng đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Những chất dinh dưỡng đó bao gồm vitamin C và B6, đồng và folate. Chuối cũng chứa nhiều kali, là chất điện giải mà bạn cần khi mất do đổ mồ hôi.