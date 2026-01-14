Ca trực cuối cùng của nữ điều dưỡng hiến tạng cứu 5 người: Câu chuyện phía sau khiến nhiều người lặng đi

Những ngày đầu năm 2026, không khí tại Bệnh viện Hữu Nghị lặng đi bởi sự ra đi đột ngột của điều dưỡng Nguyễn Thị C. (47 tuổi). Chị gục ngã vì đột quỵ chảy máu não ngay khi đang trong ca trực buổi trưa, giữa lúc vẫn miệt mài chăm sóc bệnh nhân lọc máu.

Sự ra đi quá bất ngờ của chị khiến nhiều đồng nghiệp không kịp tin đó là sự thật. Mới đó thôi, chị vẫn còn tận tụy bên giường bệnh, khoác trên mình chiếc áo blouse quen thuộc.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, chị C. được chẩn đoán chết não. Trong khoảnh khắc đau thương nhất, khi phải đối diện với mất mát không gì bù đắp nổi, gia đình chị đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tạng của người thân để cứu sống những bệnh nhân khác đang ở ranh giới sinh – tử.

Từ nghĩa cử hiến đa tạng và mô của chị, 5 bệnh nhân đã được trao cơ hội sống mới.

Ê kíp lấy và ghép tạng nhận từ điều dưỡng C. (ảnh BVCC).

Trong ký ức đồng nghiệp, chị C. là người sống nội tâm, hiền lành và tận tụy với nghề.

Bà Phạm Thị Hà, Điều dưỡng trưởng Khoa Thận tiết niệu – Lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc về người đồng nghiệp gắn bó nhiều năm.

“Hôm đó chị C. trực buổi trưa, vẫn đang chăm sóc bệnh nhân thì bất ngờ đột quỵ ngay tại phòng bệnh. Mọi việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay”, bà Hà nghẹn ngào.

Theo bà Hà, chị C. là người luôn hết lòng vì công việc, không ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp mà chưa từng nề hà hay so đo. Những ngày chị nằm điều trị, các điều dưỡng trong khoa thay nhau đến thăm, mong một phép màu xảy ra. Nhưng phép màu ấy đã không đến với chị, mà được chị trao lại cho những người bệnh khác bằng nghĩa cử hiến tạng cao đẹp.

Ít ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ lặng lẽ ấy là một hoàn cảnh đầy nhọc nhằn. Chị C. là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ: con lớn đang học lớp 10, con nhỏ mới lớp 2, trong khi bố mẹ chị đều đã lớn tuổi. Sự ra đi của chị để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi cho gia đình nhỏ ấy, nhưng cũng để lại một di sản tinh thần vô giá.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, xúc động cho biết sự ra đi của điều dưỡng C. là mất mát rất lớn đối với gia đình, người thân và tập thể bệnh viện. Tuy nhiên, quyết định hiến tạng của chị và gia đình trong thời khắc đau thương nhất đã thể hiện tinh thần nhân văn cao cả, đúng với phẩm chất, y đức và lý tưởng của người thầy thuốc.

“Dù không còn hiện diện, chị C. vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người, để lại sự sống cho nhiều bệnh nhân khác. Đây không chỉ là niềm tự hào của Bệnh viện Hữu Nghị mà còn là tấm gương lan tỏa mạnh mẽ về lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ y tế”, ông Thế Anh nhấn mạnh.

Ca trực của nữ điều dưỡng C. đã khép lại trong dang dở, nhưng hành trình cứu người của chị thì chưa bao giờ kết thúc. Từ sự hy sinh thầm lặng ấy, sự sống được tiếp nối, niềm tin được thắp lên, và y đức của người thầy thuốc được viết tiếp bằng những nghĩa cử cao đẹp, bền bỉ và đầy cảm hứng.